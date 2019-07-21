Супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова впервые показала их младшую дочь

Ольга Литвинова родила девочку еще полгода назад, но до сих пор не выкладывала ее фотографий. Наконец поклонникам удалось увидеть белокурую малышку.

Несмотря на мировую известность и преданность многочисленных фанатов, Константин Хабенский не привык выставлять напоказ личную жизнь. Он редко дает интервью и предпочитает избегать шумных светских тусовок. Кроме того, у известного актера до сих пор нет аккаунтов в популярных социальных сетях.



Зато его супруга — Ольга Литвинова — ведет страничку в Инстаграме, где нередко выкладывает семейные фотографии. 20 июля она опубликовала кадр, который растрогал поклонников звездной четы.

Константин Хабенский с дочерью Александрой

Константин и Ольга воспитывают двух дочерей: и если старшая наследница, 3-летняя Александра, время от времени появляется в микроблоге своей мамы, то вот младшую девочку фолловеры Литвиновой еще не видели.



Константин Хабенский с обеими дочерьми

Наконец им представилась такая возможность. 21 июля Ольга выложила трогательный кадр, на котором Константин Хабенский держит на коленях маленькую дочь, а старшая девочка в этот момент поддерживает сестренку. Это первый кадр малышки, который супруги опубликовали после ее рождения.



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К слову, лица как старшей, так и младшей дочерей Ольга и Константин предпочитают не показывать.