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65-летняя Любовь Успенская рассказала о молодом друге и о том, как выбирает отца будущего ребенка

За кулисами фестиваля «Рандеву» артистка рассказала о своих планах по рождению ребенка и рассекретила имя главного кандидата на роль отца. Им оказался знаменитый английский музыкант.

Любовь Успенская раз за разом доказывает, что после 60 жизнь только начинается. Амбициозные планы, новые проекты, участие в популярных Youtube-проектах, эпатаж и следование современным трендам — молодеющая день ото дня артистка ни в чем себе не отказывает.

Не так давно звезда объявила, что собирается завести ребенка. Напомним, что Успенская родила и воспитала единственную наследницу Татьяну, которой исполнилось 30 лет. Дочь Успенской увлекается живописью и преподает в школе йоги.

Любовь Успенская не теряет надежды завести еще одного ребенка. На это ее вдохновляют примеры звездных коллег, которые смогли реализовать свою мечту. 

«Почему Алле Борисовне можно, Филиппу, Виторганам? А я что, рыжая? Посмотрела на них, заразилась. Единственное, надо вот как-то найти момент. Плюс хочется, чтобы клетки были все-таки очень талантливые... Пока мечтаю о Уэббере, английском композиторе. Мадонна мечтала заполучить его клетки, он отказал. Может, мне не откажет!» — передал слова звезды журнал StarHit.

Впрочем, Любовь уверена, что многие мужчины захотят стать отцом ее ребенка. За кулисами фестиваля «Рандеву» певица призналась, что помимо Уэббера у нее еще есть миллион возможных кандидатов. 

Звезда призналась, что мечтает о мальчике. «Дочь у меня уже есть, а теперь хочу еще и сына!» — рассказала артистка.

Кроме того, она призналась, что в своем доме скрывает талантливого молодого кавалера из Одессы.

«Он мой друг и фанат. В самые трудные минуты жизни, когда мне было очень тяжело, он был всегда рядом. Я прячу его у себя дома, чтобы девки не увели молодого талантливого парня. Ребята, не могу о нем сейчас говорить. Это пока секрет. Потом услышите нашу песню», — поведала 65-летняя певица газете «Комсомольская правда».

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21 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @uspenskayalubov_official/Instagram
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Любовь Успенская

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А как же ее муж? Почему она ищет отца ребенку? Искала же яйцеклетку только

  • С ума сошла бабка

  • Пора уже на законодательном уровне запретить пенсионерам «заводить» детей !

  • Я не поняла юмора.....а муж как реагирует?

  • Я одна не поняла "это"

  • Дочка пусть родит и маме подкинет, пусть занимается и воспитывает.

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