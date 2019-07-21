65-летняя Любовь Успенская рассказала о молодом друге и о том, как выбирает отца будущего ребенка

За кулисами фестиваля «Рандеву» артистка рассказала о своих планах по рождению ребенка и рассекретила имя главного кандидата на роль отца. Им оказался знаменитый английский музыкант.

Любовь Успенская раз за разом доказывает, что после 60 жизнь только начинается. Амбициозные планы, новые проекты, участие в популярных Youtube-проектах, эпатаж и следование современным трендам — молодеющая день ото дня артистка ни в чем себе не отказывает.



Не так давно звезда объявила, что собирается завести ребенка. Напомним, что Успенская родила и воспитала единственную наследницу Татьяну, которой исполнилось 30 лет. Дочь Успенской увлекается живописью и преподает в школе йоги.

Любовь Успенская не теряет надежды завести еще одного ребенка. На это ее вдохновляют примеры звездных коллег, которые смогли реализовать свою мечту.



«Почему Алле Борисовне можно, Филиппу, Виторганам? А я что, рыжая? Посмотрела на них, заразилась. Единственное, надо вот как-то найти момент. Плюс хочется, чтобы клетки были все-таки очень талантливые... Пока мечтаю о Уэббере, английском композиторе. Мадонна мечтала заполучить его клетки, он отказал. Может, мне не откажет!» — передал слова звезды журнал StarHit.

Впрочем, Любовь уверена, что многие мужчины захотят стать отцом ее ребенка. За кулисами фестиваля «Рандеву» певица призналась, что помимо Уэббера у нее еще есть миллион возможных кандидатов.



Звезда призналась, что мечтает о мальчике. «Дочь у меня уже есть, а теперь хочу еще и сына!» — рассказала артистка.



1 2 3 ... 10 Любовь Успенская призналась, что хочет завести еще одного ребенка

Кроме того, она призналась, что в своем доме скрывает талантливого молодого кавалера из Одессы.



«Он мой друг и фанат. В самые трудные минуты жизни, когда мне было очень тяжело, он был всегда рядом. Я прячу его у себя дома, чтобы девки не увели молодого талантливого парня. Ребята, не могу о нем сейчас говорить. Это пока секрет. Потом услышите нашу песню», — поведала 65-летняя певица газете «Комсомольская правда».