Экскурсия в офис VK, прогулка по Неве и ужин в ресторане: Лопырева и Булатов провели выходные с друзьями в Санкт-Петербурге

Виктория Лопырева вернулась в Россию и решила навестить культурную столицу. В путешествии из Москвы в Петербург ей составила компанию Оксана Лаврентьева.

20 и 21 июля в культурной столице России проходит одно из главных событий лета: VK устраивает ежегодный фестиваль, который сочетает в себе микс из культурно-развлекательных мероприятий. Популярная музыка, бизнес-лекции и круглые столы являются неотъемлемой частью VK Fest.



В этом году среди спикеров оказались Оксана Лаврентьева и ее супруг Александр Цыпкин.

Светская львица и предпринимательница Оксана на днях встретилась с вернувшейся в Россию Викторией Лопыревой и ее возлюбленным Игорем Булатовым. Селебрити отлично провели время в Москве, а затем отправились в Санкт-Петербург.



Пользуясь случаем, Оксана пригласила Викторию осмотреть офис VK. Звездные подруги изучили пространство компании «Вконтакте», записали несколько инстаграм-историй. До этого Булатов и Лопырева покатались по Неве.

Если для Оксаны Лаврентьевой эта поездка носила деловой характер, то Виктория Лопырева с Игорем Булатовым просто наслаждались отдыхом в культурной столице.

1 2 3 ... 10 На днях Виктория Лопырева и Игорь Булатов вернулись в Россию

Позже эффектная блондинка отправилась в Петергоф, где любовалась фонтанами и осмотрела дворцовый комплекс.