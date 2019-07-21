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Эксперт: принцесса Диана почти всю жизнь была обижена на мать и не общалась с ней последний месяц перед смертью

Образ принцессы Дианы навсегда останется в сердцах миллионов поклонников по всему миру как символ добра, искренности и света. Однако мало кто знает, что у леди Ди были крайне непростые отношения с собственной матерью.

На днях в зарубежных СМИ появилась информация, всколыхнувшая волну обсуждения. Эксперт по истории королевской семьи и писательница Ингрид Сьюард раскрыла британской газете Express новые подробности из жизни принцессы Дианы.

По признанию Ингрид, Диана болезненно воспринимала любые упоминания о ее матери, Фрэнсис Шанд Кайдд, и этому были причины.

Еще при жизни леди Ди Ингрид Сьюард готовила книгу, посвященную жизни королевской особы. Благодаря этому писательница много времени провела с матерью маленьких Уильяма и Гарри. Спустя годы она вспомнила, с какой болью и гневом Диана восприняла безобидный вопрос о своей родительнице.

«Когда я спросила, что думает ее мать по поводу жизни при дворе, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: ''Я никогда ничего ей не рассказываю!''» — вспомнила Ингрид.

Писательница призналась, что не смогла узнать причину столь странного отношения Дианы к собственной матери, но подозревает, что виной тому —болезненный развод ее родителей.

По мнению Сьюард, Диана так и не смогла простить мать за разрушенную семью и поэтому не посвящала ее в подробности собственной жизни.

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    Граф Джон Спенсер и Фрэнсис Шэнд Кайдд поженились в 1954 году. Через 7 лет у них родилась дочь — будущая принцесса Диана
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Королевский эксперт заявила, что леди Ди так и не помирилась с мамой вплоть до самой смерти. Последний месяц своей жизни дочь не виделась и не разговаривала с матерью.

А друг миссис Кайдд как-то заявил, что отношения Дианы и ее матери «основывались на любви, но любовь и ненависть тесно связаны».

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21 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Принцесса Диана

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