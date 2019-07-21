СМИ: Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса

Спустя два года после развода с российским бизнесменом Дарья Жукова решила создать новую семью. Возлюбленным светской львицы является 33-летний миллиардер из Греции.

38-летняя предпринимательница и дизайнер Дарья Жукова, кажется, готова начать новую жизнь. В 2017-м она развелась с Романом Абрамовичем спустя почти десять лет совместной жизни. Это не помешало экс-возлюбленным сохранить теплые отношения и поддерживать связь.



На днях выяснилось, что Дарья собирается замуж. Ее избранником стал 33-летний миллиардер Ставрос Ниархос, который разбил не одно женское сердце.

Информация о предстоящей свадьбе появилась в западных СМИ. Источник, близкий к паре, сообщил порталу PageSix о том, что торжество состоится уже в этом году.



«Они должны пожениться в 2019-м. Впрочем, Дарья и Ставрос еще обсуждают детали церемонии», — утверждает источник.

Еще в январе прошлого года появились слухи о романе Жуковой и Ниархоса, однако влюбленные воздерживались от каких-либо комментариев. Тем не менее знаменитости появлялись вместе на одних и тех же мероприятиях с завидной регулярностью.



Например, в декабре 2019-го Ставрос посетил вечеринку, которую устроила Жукова, а не так давно вместе с ней приезжал Москву.

1 2 3 ... 10 Избранником Дарьи Жуковой стал миллиардер Ставрос Ниархос

Как утверждает источник, на одной из звездных тусовок парочка без стеснения обсуждала детали предстоящей свадьбы.



Пока ни Дарья, ни Ставрос не подтвердили свои планы, однако инсайдеры уверяют, что нас нас ждет одна из самых громких свадеб этого года.