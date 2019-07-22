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Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированной Инны Чуриковой

Несколько дней назад во время спектакля народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены на глазах у зрителей. 22 июля стало известно, как чувствует себя знаменитость. 
Инна Чурикова
Инна Чурикова

18 июля, в конце второго акта спектакля в московском театре «Русская песня», 75-летняя Инна Чурикова упала со сцены. По словам очевидцев и коллег артистки, она обо что-то споткнулась и не удержала равновесия. 

Чурикову, которая не смогла самостоятельно даже добраться до кулис, экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского. 

Ранее сообщалось, что состояние народной артистки оценивается как тяжелое. Говорили даже, что у нее выявлены переломы ребер.

Инна Чурикова
 

22 июля порталу «360» стало известно, что ситуация не так критична, как ее описывают. Об этом корреспондентам интернет-издания поведал инсайдер, знакомый со знаменитостью.

У Чуриковой выявлены лишь ушибы, уверяет источник. 

А вот информационное агентство РИА Новости связалось с лечащими врачами Инны Михайловны. Они не уточнили, имеются ли у артистки ушибы или переломы, лишь сказав, что она до сих пор находится в одной из палат медицинского учреждения и ее состояние оценивается как тяжелое. 

  • Инна Чурикова
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    Стало известно, как себя чувствует недавно госпитализированная Инна Чурикова
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Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. В кино она дебютировала еще студенткой, а в 1975-м стала актрисой театра «Ленком». Зрителям она известна по фильмам «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Ширли-мырли».

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22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Инна Чурикова, Глеб Панфилов

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