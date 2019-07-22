Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированной Инны Чуриковой

Несколько дней назад во время спектакля народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены на глазах у зрителей. 22 июля стало известно, как чувствует себя знаменитость.

Инна Чурикова

18 июля, в конце второго акта спектакля в московском театре «Русская песня», 75-летняя Инна Чурикова упала со сцены. По словам очевидцев и коллег артистки, она обо что-то споткнулась и не удержала равновесия.

Чурикову, которая не смогла самостоятельно даже добраться до кулис, экстренно госпитализировали в Институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что состояние народной артистки оценивается как тяжелое. Говорили даже, что у нее выявлены переломы ребер.

22 июля порталу «360» стало известно, что ситуация не так критична, как ее описывают. Об этом корреспондентам интернет-издания поведал инсайдер, знакомый со знаменитостью.

У Чуриковой выявлены лишь ушибы, уверяет источник.

А вот информационное агентство РИА Новости связалось с лечащими врачами Инны Михайловны. Они не уточнили, имеются ли у артистки ушибы или переломы, лишь сказав, что она до сих пор находится в одной из палат медицинского учреждения и ее состояние оценивается как тяжелое.

1 2 3 ... 10 Стало известно, как себя чувствует недавно госпитализированная Инна Чурикова

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. В кино она дебютировала еще студенткой, а в 1975-м стала актрисой театра «Ленком». Зрителям она известна по фильмам «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Ширли-мырли».

