Оксана Воеводина поблагодарила малазийцев за поддержку на фоне слухов о разводе

Экс-корою Малайзии Мухаммаду V и его молодой супруге Оксане Воеводиной не так давно пришлось отразить волну слухов. Последние дни все говорят о разводе пары. Бывший монарх молчит, а его молодая жена благодарит малазийцев за проявленную к ней поддержку.

Да, непростое время выдалось у новоиспеченной матери Оксаны Воеводиной. В начале июля на 26-летнюю обладательницу титула «Мисс Москва-2015» обрушилась волна слухов и домыслов: малазийские (а за ними и мировые) СМИ сообщили о разводе Воеводиной и ее супруга Мухаммада V.



В скором времени Оксана, как смогла, опровергла ложные выводы. В своем Инстаграме она опубликовала трогательное видео, в котором призналась в нежных чувствах к отцу своего ребенка.

Несмотря на то, что Оксана Воеводина — чужестранка для жителей Малайзии, сограждане горячо поддержали супругу экс-короля. Они буквально завалили ее соцсети теплыми пожеланиями и подбадривающими словами. В ответ на их любовь и заботу Оксана написала сообщение, которое растрогало многочисленных поклонников звездной красавицы.



«Я пишу и не могу сдержать потоки слез... их и не нужно прятать, ведь это слезы радости и благодарности! Я до сих пор не верю, что получила много добрых сообщений от всех вас. И, конечно же, я хочу сказать всем малазийцам: вы душевные люди, потому что приняли и поддержали меня — женщину из другой страны и выросшую в совершенно иной культуре».

Кроме того, Оксана выложила фотографию своего двухмесячного наследника и поделилась, что гордится генами маленького Леона: «Я очень рада, что в моем ребенке течет кровью Малайзии, и я сделаю все, чтобы он вырос таким же душевным и любящим человеком, как и все малазийцы. В моей жизни мне приходилось сталкиваться с преступлениями, обманом и несчастьем. Но вы вселяете в меня надежду, что в этом мире все еще есть добро. Если бы у меня была возможность, я бы с радостью обняла вас всех».

1 2 3 ... 10 22 июля Оксана Воеводина опубликовала в своем Инстаграме трогательный снимок с двухмесячным сыном

Оксана Воеводина поблагодарила подписчиков за проявленную поддержку и заботу и сказала, что именно теплые слова от многочисленных поклонников помогли ей надеяться на лучшее и с честью преодолеть волну слухов.