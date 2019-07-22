Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Выходные Бекхэмов: Виктория поет песни Бейонсе, Харпер нянчит сына Евы Лонгории, а Дэвид танцует с Марком Энтони

Идеальная семья Дэвида и Виктории Бекхэмов улетела на отдых в Майями. Насыщенным на развлечения уик-эндом они поделились в своих соцсетях. Смотрим и заряжаемся летним настроением!
Марк Энтони и Дэвид Бекэм
Марк Энтони и Дэвид Бекэм

Чета Бекхэмов обожает проводить время с детьми: они регулярно устраивают семейные поездки, стараясь наполнить свои путешествия самыми разными активностями. Так, в начале июня знаменитое семейство отправилось в Майями. Вместо традиционных для богачей шопинга и походов по ресторанам, они устроили веселую вечеринку у бассейна и даже успели сходить на рыбалку. 

Прошло больше месяца, и семью вновь потянуло на излюбленный курорт. За исключением Бруклина, который остался в Лондоне, Бекхэмы прибыли в США в прошлые выходные. Компанию им составила давняя подруга семьи Ева Лонгория.

Малыш Сантьяго с 8-летней «няней» Харпер
Малыш Сантьяго с 8-летней «няней» Харпер

В воскресенье звездная компания в полном составе погрузилась в машину и отправилась в аквапарк, по дороге распевая песни Бейонсе. Дети веселились, а Виктория и Ева записывали их заразительный смех на видео. По приезде знаменитости с ветерком прокатились на водных горках. Особенно счастлива была 8-летняя Харпер, которая не скрывала эмоций.

На этом активности главной любимицы семьи не закончились: этим летом ей выпала возможность почувствовать себя няней. К слову, это весьма популярный способ заработка американских подростков. В бассейне к семье Бекхэмов присоединилась Ева Лонгория вместе с сыном Сантьяго. 

  • Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм
    1 2 3 ...11
    Дэвид Бекхэм старается даже во время рабочих визитов в Майами не расставаться с семьей
    Смотреть галерею

Девочка не выпускала нового друга из рук ни на минуту, плавала вместе с ним и играла. И Виктория, и Ева поделились этими кадрами в своих инстаграм-аккаунтах.

Дэвид тоже не скучал! Он неоднократно признавался в своих интервью, что плохо танцует. На выходных ему предоставилась возможность прокачать свой талант вместе с Марком Энтони. Музыкант дал импровизированный мастер-класс Дэвиду и показал пару эффектных движений. 

Перейти к обсуждению


22 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @bailaconmicho, @davidbeckham, @romeobeckham, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.