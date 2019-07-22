Выходные Бекхэмов: Виктория поет песни Бейонсе, Харпер нянчит сына Евы Лонгории, а Дэвид танцует с Марком Энтони

Идеальная семья Дэвида и Виктории Бекхэмов улетела на отдых в Майями. Насыщенным на развлечения уик-эндом они поделились в своих соцсетях. Смотрим и заряжаемся летним настроением!

Марк Энтони и Дэвид Бекэм

Чета Бекхэмов обожает проводить время с детьми: они регулярно устраивают семейные поездки, стараясь наполнить свои путешествия самыми разными активностями. Так, в начале июня знаменитое семейство отправилось в Майями. Вместо традиционных для богачей шопинга и походов по ресторанам, они устроили веселую вечеринку у бассейна и даже успели сходить на рыбалку.



Прошло больше месяца, и семью вновь потянуло на излюбленный курорт. За исключением Бруклина, который остался в Лондоне, Бекхэмы прибыли в США в прошлые выходные. Компанию им составила давняя подруга семьи Ева Лонгория.

Малыш Сантьяго с 8-летней «няней» Харпер

В воскресенье звездная компания в полном составе погрузилась в машину и отправилась в аквапарк, по дороге распевая песни Бейонсе. Дети веселились, а Виктория и Ева записывали их заразительный смех на видео. По приезде знаменитости с ветерком прокатились на водных горках. Особенно счастлива была 8-летняя Харпер, которая не скрывала эмоций.



На этом активности главной любимицы семьи не закончились: этим летом ей выпала возможность почувствовать себя няней. К слову, это весьма популярный способ заработка американских подростков. В бассейне к семье Бекхэмов присоединилась Ева Лонгория вместе с сыном Сантьяго.

1 2 3 ... 11 Дэвид Бекхэм старается даже во время рабочих визитов в Майами не расставаться с семьей

Девочка не выпускала нового друга из рук ни на минуту, плавала вместе с ним и играла. И Виктория, и Ева поделились этими кадрами в своих инстаграм-аккаунтах.



Дэвид тоже не скучал! Он неоднократно признавался в своих интервью, что плохо танцует. На выходных ему предоставилась возможность прокачать свой талант вместе с Марком Энтони. Музыкант дал импровизированный мастер-класс Дэвиду и показал пару эффектных движений.