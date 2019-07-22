Ксения Собчак рассказала, как стала долларовым миллионером, и озвучила свой звездный гонорар

Экс-кандидат в президенты и журналистка Ксения Собчак ответила на интересующий всех вопрос: сколько же денег на ее счету? Оказалось, что Ксения — долларовый миллионер, а свой первый миллион заработала еще в эпоху «Дома-2».

Ксения Собчак

Ксению Собчак знают все — журналистка и телеведущая не сходит с радаров шоу-бизнеса уже больше десяти лет. Взять у нее интервью — большая удача. На днях повезло YouTube-проекту Big Money. Собчак в откровенной беседе призналась, что является долларовым миллионером и рассказала, как и когда заработала свой первый миллион.

По словам Ксении, это случилось в «жирные нулевые». «Я вела по три-четыре корпоратива в неделю. Это были гигантские деньги, несравнимые с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень», — поведала Собчак. Дальновидная Ксения, как только скопила кругленькую сумму, тут же начала скупать недвижимость, чтобы сдавать ее. А еще Собчак брала гонорары только в валюте (и продолжает это делать и по сей день) — так надежнее.

За один корпоратив Ксения просит около 40 тысяч долларов (2,5 млн рублей). Также Собчак зарабатывает и на рекламе в Инстаграме. За один пост телеведущая получает от 500 тысяч до миллиона рублей (в зависимости от категории товара).

«Когда-то я думала, что миллион долларов — это же невероятные деньги. А потом, когда получила, то поняла, что как-то маловато», — разоткровенничалась Ксения и добавила, что теперь мечтает заработать 100 миллионов.

Отметим, что Собчак хоть и стала известной всей стране после того, как села на лобное место в качестве ведущей «Дома-2», уже устала слушать постоянные подколы в свою сторону по этому поводу.

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в ''Блондинке в шоколаде'', а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим ''Домом-2''», — попросила она своих подписчиков в Инстаграме.