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Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

История, которая развернулась в Польше на прошлой неделе, закончилась трагично. Тело пропавшего 5-летнего россиянина нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. По данным полиции, мальчик умер насильственной смертью.

В Польше обнаружили тело пропавшего 10 июля 5-летнего Давида Жуковского. Об этом заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. «С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», — сказал Мрожек, уточнив, что ребенок был обнаружен на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. В полиции добавили, что не хотят раскрывать подробности смерти Давида.

Эту жуткую историю на прошлой неделе обсуждали многие. 10 июля Давида забрал из дома бабушки и дедушки его отец, который должен был отвезти мальчика маме в Варшаву. Вместо этого она получила сообщение: «Ты его больше никогда не увидишь».

Отец увез сына в неизвестном направлении, а через несколько часов тело мужчины было найдено недалеко от пустой машины на железнодорожном переезде — он совершил самоубийство. Давида в автомобиле уже не было. На поиски мальчика были брошены все силы: сотни людей, беспилотные летательные аппараты и собаки-ищейки. До последнего все надеялись, что отец просто высадил мальчика где-то по дороге.

По данным польских изданий, отец Давида погряз в долгах, играя в азартные игры. В семье начались скандалы, и мать мальчика — гражданка России — написала заявление в прокуратуру, пожаловавшись на «психологическое насилие» со стороны отца ребенка. По неофициальной информации, женщина планировала лишить супруга родительских прав на сына.

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22 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Господи,люди с ума сходят.Бедный мальчик,покойся с миром!Как можно обидеть ребёнка,тем более отцу?

  • 1. Пожаловаться в прокуратуру на психологическое насилие со стороны мужа.2. Отправить ребенка в дальнюю дорогу через границу с этим мужем.У меня одной когнитивный диссонанс?

  • 😢😢😢

  • Тоже не пойму, если писала заявление на мужа, вне зависимости от содержания заявления, как можно было отдать его ему, пусть даже на час??? Царствие Небесное! Малыш🙏🙏🙏

  • Гость

    1. Пожаловаться в прокуратуру на психологическое насилие со стороны мужа.2. Отправить ребенка в дальнюю дорогу через границу с этим мужем.У меня одной когнитивный диссонанс?

    Через какую границу ? Отец забрал мальчик у бабушки в Гродзиске-Мазовецком и должен был отвезти маме в Варшаву

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