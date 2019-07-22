Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

История, которая развернулась в Польше на прошлой неделе, закончилась трагично. Тело пропавшего 5-летнего россиянина нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. По данным полиции, мальчик умер насильственной смертью.

В Польше обнаружили тело пропавшего 10 июля 5-летнего Давида Жуковского. Об этом заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек. «С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», — сказал Мрожек, уточнив, что ребенок был обнаружен на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. В полиции добавили, что не хотят раскрывать подробности смерти Давида.

Эту жуткую историю на прошлой неделе обсуждали многие. 10 июля Давида забрал из дома бабушки и дедушки его отец, который должен был отвезти мальчика маме в Варшаву. Вместо этого она получила сообщение: «Ты его больше никогда не увидишь».

Отец увез сына в неизвестном направлении, а через несколько часов тело мужчины было найдено недалеко от пустой машины на железнодорожном переезде — он совершил самоубийство. Давида в автомобиле уже не было. На поиски мальчика были брошены все силы: сотни людей, беспилотные летательные аппараты и собаки-ищейки. До последнего все надеялись, что отец просто высадил мальчика где-то по дороге.

По данным польских изданий, отец Давида погряз в долгах, играя в азартные игры. В семье начались скандалы, и мать мальчика — гражданка России — написала заявление в прокуратуру, пожаловавшись на «психологическое насилие» со стороны отца ребенка. По неофициальной информации, женщина планировала лишить супруга родительских прав на сына.