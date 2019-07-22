Королева Елизавета II всегда путешествует с траурным нарядом и запасом собственной крови

Любая длительная поездка Елизаветы II и ее семьи — событие масштабное. И даже не для самих королевских персон, а для персонала, который собирает все необходимое для путешествия.
Конечно, августейшие особы берут с собой много одежды, ведь этикет предписывает выбирать для определенного мероприятия соответствующий наряд. Но оказывается, Елизавета II всегда берет с собой еще один не самый стандартный аутфит.
Как сообщает издание Express со ссылкой на анонимный источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают из страны без… траурного наряда. Это делается на случай скоропостижной смерти кого-то из членов королевской семьи. Так мать и сын смогут быстро одеться подобающим образом и приехать на похороны, не тратя время на переодевание.
Второй немаловажный пункт необходим даже для краткосрочных поездок. Поскольку Елизавета II и принц Чарльз рассчитывают на медицинскую помощь в любых условиях, то перед каждым путешествием врачи выдают им пакеты с их кровью в охлаждающих резервуарах — на случай экстренного переливания. Вот это подготовка!