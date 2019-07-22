Королева Елизавета II всегда путешествует с траурным нарядом и запасом собственной крови

Ее Величество Елизавета II и наследный принц Чарльз часто путешествуют. В рабочих поездках они готовы абсолютно ко всему, а потому всегда возят с собой одежду для похорон и собственную кровь в специальных контейнерах. Звучит жутковато, но это правда.

Елизавета II

Любая длительная поездка Елизаветы II и ее семьи — событие масштабное. И даже не для самих королевских персон, а для персонала, который собирает все необходимое для путешествия.

Конечно, августейшие особы берут с собой много одежды, ведь этикет предписывает выбирать для определенного мероприятия соответствующий наряд. Но оказывается, Елизавета II всегда берет с собой еще один не самый стандартный аутфит.

Как сообщает издание Express со ссылкой на анонимный источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают из страны без… траурного наряда. Это делается на случай скоропостижной смерти кого-то из членов королевской семьи. Так мать и сын смогут быстро одеться подобающим образом и приехать на похороны, не тратя время на переодевание.

1 2 3 ... 9 Елизавета II никогда не уезжает из дворца без особого набора вещей

Второй немаловажный пункт необходим даже для краткосрочных поездок. Поскольку Елизавета II и принц Чарльз рассчитывают на медицинскую помощь в любых условиях, то перед каждым путешествием врачи выдают им пакеты с их кровью в охлаждающих резервуарах — на случай экстренного переливания. Вот это подготовка!