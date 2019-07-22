СМИ: рэпера Фараона застали в объятиях Елены Крыгиной

Мерцание свечей и романтическая атмосфера вечернего кафе: именно в таком антураже прошло тайное свидание бьюти-блогера Елены Крыгиной и музыканта Pharaoh'а.

О романе 32-летней Елены Крыгиной и 23-летнего Глеба Голубина (настоящее имя рэпера Paharaoh'а) заговорили еще несколько недель назад, когда известная визажистка и популярный музыкант отдыхали на вилле общей подруги — Вероники Белоцерковской.



То ли в шутку, то ли в всерьез, но саму хозяйку роскошного особняка на юго-востоке Франции тоже подозревали в романе с молодым артистом, однако от каких-либо комментариев Белоцерковская дипломатично воздерживалась.

Не обошлось в этой истории и без модели. Викторию Перушеву заподозрили в близких отношениях с рэпером. Дело в том, что девушка снялась в его клипе «Лоллипоп», ну а после полет фантазии журналистов было не остановить.



Как бы то ни было, в начале июля Голубин и Крыгина разделили один бассейн на двоих. Ни Глеб, ни Елена не публиковали совместные снимки, однако отдыхали они явно вместе.



На днях корреспонденты журнала Super.ru нашли подтверждение тайному роману бьюти-блогера и музыканта. Портал выложил снимки, на которых Елена Крыгина и Pharaoh запечатлены во время романтической встречи в одном из кафе на Остоженке.

1 2 3 ... 10 Рэпер Pharaoh одно время встречался с Алесей Кафельниковой

По сообщениям издания, пара о чем-то проговорила весь вечер, а под конец Глеб положил голову на плечо Елены. Впрочем, по окончании ужина каждый пошел своей дорогой: очевидцы заявили, что Крыгина уехала в одном направлении, а Pharaoh в укатил в другую сторону.