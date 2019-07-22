В день рождения Децла его отец снова извинился перед сыном и оскорбил его жену

В день рождения Децла его отец Александр Толмацкий попытался трогательно обратиться к погибшему сыну через Инстаграм, но неожиданно для поклонников музыканта оскорбил его супругу и сына Тони.

Децл

Сегодня могло бы исполниться 36 лет основоположнику хип-хопа в России Кириллу Толмацкому (aka Децл). Рэпер скончался полгода назад — 3 февраля ему неожиданно стало плохо в клубе после выступления. Музыкант отработал концерт, пожаловался на боль в руке и тошноту и попросил обезболивающее. Спустя время его нашли без сознания на полу в гримерке. Скорая помощь спасти мужчину не смогла: он умер, не приходя в сознание. Позже медики объявят: причина смерти — острая сердечная недостаточность.

У Децла осталась жена Юля и сын Тони. Со своим отцом Александром Толмацким рэпер не общался более 10 лет — Кирилл не смог простить мужчине то, что он ушел из семьи. Из-за этого музыкант не познакомил Александра со своим сыном — впервые они встретились лишь на похоронах Децла.

Децл с сыном Тони

Александр не смог наладить общение с внуком и затаил на Тони и его мать обиду. В день рождения Децла он обратился к сыну в Инстаграме, а заодно сделал интересное заявление.

«Сегодня тебе 36… Очень жалко, что мы с тобой так и не поговорили… Прости, что обида не дала мне поздравить тебя в прошлом году… Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь… Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе… Жалко, что тебя предали некоторые люди, которых ты считал друзьями и единомышленниками…» — написал Толмацкий (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники Децла были в шоке: «Почему вы пишите, что он жил с безумной холодной негодяйкой... Разве он не был счастлив в своем браке?» — поинтересовалась подписчица. Толмацкий-старший ответил ей: «Он был несчастен. Шантаж и безысходность». Больше он не стал ничего уточнять.