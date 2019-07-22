СМИ: бывшая возлюбленная Ильи Лагутенко пробует силы в кино для взрослых

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко встречался с дизайнером Надей Сказкой еще в середине 2000-х, но с тех пор разговоров о бывшей даме сердца музыканта не убавилось.
В чем только не пробовала себя за прошедшие годы Сказка — открывала бутики с латексными аксессуарами, занималась дизайн-проектами для мебельных салонов, становилась участницей громких столичных перфомансов. Одним словом — творческая натура!
Недавно знаменитость решила кардинально изменить сферу деятельности и попробовать сняться в... кино для взрослых!
«Спасибо высшим силам за желание самореализовываться и за все эти возможности — за умение дружить, любить и заниматься сексом», — гласит одна из подписей в соцсетях звезды.
Судя по геолокациям снимков Нади, она предпочитает сниматься у европейских режиссеров, а иногда ездит и в США. Кстати, Сказку, разменявшую пятый десяток, совершенно не смущает, что для порно она считается возрастной актрисой — ей нравится выступать в роли взрослых героинь и сниматься с более молодыми партнерами.