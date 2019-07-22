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СМИ: бывшая возлюбленная Ильи Лагутенко пробует силы в кино для взрослых

После расставания с Ильей Лагутенко его муза и верная подруга Надя Сказка пробовала силы во многих сферах и до сих пор не прекращает творческих экспериментов. Недавно женщина начала карьеру... в эротическом кинематографе!
Надя Сказка, Илья Лагутенко
Надя Сказка и Илья Лагутенко (архивное фото)

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко встречался с дизайнером Надей Сказкой еще в середине 2000-х, но с тех пор разговоров о бывшей даме сердца музыканта не убавилось. 

Надя знает, как подогреть интерес к своей персоне — причем не только с помощью откровенных нарядов, некоторые из которых она создает сама. 

В чем только не пробовала себя за прошедшие годы Сказка — открывала бутики с латексными аксессуарами, занималась дизайн-проектами для мебельных салонов, становилась участницей громких столичных перфомансов. Одним словом — творческая натура!

Надя Сказка
 

Недавно знаменитость решила кардинально изменить сферу деятельности и попробовать сняться в... кино для взрослых!

Надя не скрывает, что стала порноактрисой — на своей странице в Инстаграме она регулярно делится впечатлениями от прошедших съемок и благодарит режиссеров «клубнички» за то, что они помогли ей стать частью индустрии. 

«Спасибо высшим силам за желание самореализовываться и за все эти возможности — за умение дружить, любить и заниматься сексом», — гласит одна из подписей в соцсетях звезды. 

Судя по геолокациям снимков Нади, она предпочитает сниматься у европейских режиссеров, а иногда ездит и в США. Кстати, Сказку, разменявшую пятый десяток, совершенно не смущает, что для порно она считается возрастной актрисой — ей нравится выступать в роли взрослых героинь и сниматься с более молодыми партнерами. 

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22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @nadyaskazka/Instagram
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Илья Лагутенко, Надя Сказка

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