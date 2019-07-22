50-летняя Юлия Бордовских разводится с мужем после 12 лет брака

Экс-телеведущая Юлия Бордовских не любит афишировать подробности личной жизни. Впрочем, на днях звезда разоткровенничалась с журналистами и поведала об изменениях в своем браке.

Юлия Бордовских и Алексей Кравцов

В 2006-м звезда российских телеканалов и радиостанций Юлия Бордовских начала встречаться с бизнесменом Алексеем Кравцовым. По признанию влюбленных, между ними сразу «пробежала искра».

В скором времени они поженились, а затем у них родился сын Федор.

Юлия никогда не выставляла личную жизнь напоказ и почти не появлялась с мужем на публике. Впрочем, в последнее время поклонников звезды настораживало, что супруг отсутствует на фотографиях знаменитости — его не оказалось даже на кадрах с недавнего пышного празднования 50-летия Бордовских.

На фестиваль «Лайма. Рандеву» в Юрмале экс-телеведущая приехала тоже одна. Журналисты издания «7 дней» решили поинтересоваться у звезды, где же ее муж.

Ответ Юлии оказался слишком неожиданным — она призналась, что больше не состоит в отношениях с Кравцовым!

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — лаконично прокомментировала новость Бордовских.

Судя по всему, супруги расстались на мажорной ноте, ведь по женщине совершенно не скажешь, что она переживает семейную драму. «У меня прекрасная жизнь! Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. Я работаю в welness-индустрии, также доучиваюсь на health-коуча. У меня все хорошо!» — заверила журналистов Юлия Бордовских.