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50-летняя Юлия Бордовских разводится с мужем после 12 лет брака

Экс-телеведущая Юлия Бордовских не любит афишировать подробности личной жизни. Впрочем, на днях звезда разоткровенничалась с журналистами и поведала об изменениях в своем браке. 
Юлия Бордовских
Юлия Бордовских и Алексей Кравцов

В 2006-м звезда российских телеканалов и радиостанций Юлия Бордовских начала встречаться с бизнесменом Алексеем Кравцовым. По признанию влюбленных, между ними сразу «пробежала искра». 

В скором времени они поженились, а затем у них родился сын Федор. 

Юлия никогда не выставляла личную жизнь напоказ и почти не появлялась с мужем на публике. Впрочем, в последнее время поклонников звезды настораживало, что супруг отсутствует на фотографиях знаменитости — его не оказалось даже на кадрах с недавнего пышного празднования 50-летия Бордовских. 

Юлия Бордовских
 

На фестиваль «Лайма. Рандеву» в Юрмале экс-телеведущая приехала тоже одна. Журналисты издания «7 дней» решили поинтересоваться у звезды, где же ее муж. 

Ответ Юлии оказался слишком неожиданным — она призналась, что больше не состоит в отношениях с Кравцовым!

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — лаконично прокомментировала новость Бордовских. 

Судя по всему, супруги расстались на мажорной ноте, ведь по женщине совершенно не скажешь, что она переживает семейную драму. «У меня прекрасная жизнь! Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. Я работаю в welness-индустрии, также доучиваюсь на health-коуча. У меня все хорошо!» — заверила журналистов Юлия Бордовских. 

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22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru
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Юлия Бордовских

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