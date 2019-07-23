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Адвокат экс-короля Малайзии заявил, что Оксана Воеводина изменяла мужу и могла родить ребенка не от него

Развод Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии обрастает новыми подробностями. Адвокат Мухаммада V заявил СМИ, что «Мисс Москва» изменяла своему супругу.
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

Ко Тиен Хуа, адвокат Мухаммада V, рассказал изданию The Straits Times, что Оксана Воеводина не была верна своему супругу. «Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад — биологический отец сына Оксаны. От лица Его Величества мы просим уважать его частную жизнь», — поведал юрист. 

Дворец пока не давал никаких официальных комментариев, хотя на прошлой неделе опубликовал заявление с изложением правильного использования королевских титулов. «Пожалуйста, примите к сведению, что никто не может называться Келантанской королевой, Келантанским королем, султаншей Келантана или королевой Келантана без какого-либо официального объявления», — говорится в документе. Имя Оксаны Воеводиной в нем не упоминается.

Портал The Straits Times сообщает, что официально развод оформлен 1 июля. Он прошел по исламской процедуре «таляк» — это значит, что экс-супруги могут снова вступить в брак, но только после того, как женщина выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним (или тот скончается).

Оксана Воеводина
Оксана Воеводина и Мухаммад V

Воеводина долгое время не комментировала слухи о разводе, появившиеся в прессе. Но все же вскоре она опубликовала трогательное архивное видео, в котором признавалась в любви к супругу, а на днях поблагодарила жителей Малайзии за поддержку в это непростое время. 

«Я пишу и не могу сдержать потоки слез... их и не нужно прятать, ведь это слезы радости и благодарности! Я до сих пор не верю, что получила много добрых сообщений от всех вас. И, конечно же, я хочу сказать всем жителям Малайзии: вы душевные люди, потому что приняли и поддержали меня — женщину из другой страны и выросшую в совершенно иной культуре», — написала Оксана, не уточнив, что же происходит в ее жизни.

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23 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, @rihanapetra/Instagram

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