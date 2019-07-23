Участница «Холостяка» Снежана Самохина снялась в фильме Тины Канделаки

Экс-участница шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым Снежана Самохина решила стать актрисой и уже снялась в новом проекте о фильмах для взрослых.

Снежана Самохина

Снежана Самохина когда-то пыталась добиться расположения Ильи Глинникова в пятом сезоне шоу «Холостяк». Теперь же она штурмует киноподмостки. Блондинка вместе с Аглаей Тарасовой снялась в новом проекте Тины Канделаки — сериале с говорящим названием «Порно».

Канделаки опубликовала в Сети первый трейлер сериала, повествующий, как нетрудно догадаться, об актерах фильмов для взрослых. Это первая серьезная работа Снежаны в кино. Хотя опыт съемок у девушки уже есть (и мы не о «Холостяке») — Самохина исполнила одну из ролей в клипе группы «Ленинград» на песню «Золото».

На минувшем VK Fest Тина Канделаки пояснила, почему взялась за «Порно» в качестве продюсера: «Вы знаете, мы, к сожалению, очень оценочное общество. Мы все сразу знаем, что такое хорошо, что такое плохо, кто достойный член общества, а кто недостойный… И это очень сильно нас всех разделяет. <...> Я надеюсь, что благодаря сериалу многие задумаются, что надо как можно меньше давать оценки другим людям и всегда давать людям шанс на счастье», — поведала телеведущая.

Напомним, Самохина поразила Глинникова на самой первой встрече, когда приехала не на лимузине, как все остальные участницы, а на мотоцикле. Она достаточно близко общалась с Ильей и часто удивляла его своим разносторонним характером, но влюбить звезду «Интернов» в себя так и не смогла.