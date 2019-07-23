«Делает имя на ее смерти»: вокруг съемок фильма о Юлии Началовой разгорается скандал

Продюсер Андрей Загорский хотел снять фильм о Юлии Началовой и объявил о своих планах спустя две недели после смерти певицы. Но им не суждено сбыться. В этом Андрей обвинил директора Юлии Анну Исаеву.

Юлия Началова и Анна Исаева

Через две недели после смерти певицы Юлии Началовой продюсер Андрей Загорский объявил, что хочет снять документальный фильм о жизни звезды 2000-х. Картина должна была рассказать о первых шагах Юлии на сцене, а премьеру планировали сделать уже этой осенью. Но что-то пошло не так.

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева заявила тогда, что никто из родственников певицы своего разрешения на съемки картины не давал. Загорский в ответ сказал, что не планирует пиариться на смерти Началовой и обвинил в этом саму Исаеву.

В начале июня Загорский все же смог договориться с родственниками певицы, но на днях стало известно, что работа над фильмом приостановлена. Загорский обвинил в этом директора Началовой и заявил, что устал от ее вранья и инсинуаций. «Она недели три назад мне сама позвонила, сказала, что лично контролирует и редактирует все сценарии фильмов и программ о Юле, потому что они были знакомы лет 20, и предложила сотрудничать. Я согласился. Но через три дня она мне позвонила и сказала, что родители против. То есть я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. А Исаева в этой ситуации ведет себя некрасиво», — поведал Загорский.

Также Андрей уточнил, что отец Началовой уже передал права на использование песен Юлии для Первого канала, который готовит сериал о Юле. Загорский хотел выпустить первый трейлер к фильму уже в августе, но, видимо, его планы уже не сбудутся.

1 2 3 ... 8 Работа над документальным фильмом о жизни Юлии Началовой приостановлена

Напомним, Юлия скончалась в марте этого года от острой сердечной недостаточности. У певицы осталась дочь от первого брака Вера Алдонина, которая сейчас живет с отцом Евгением.