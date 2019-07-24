Чтобы доказать верность мужу, Оксана Воеводина готова сделать тест на отцовство

Вот уже целую неделю все обсуждают развод Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. 24 июля близкая подруга «Мисс Москвы 2015» высказалась об адвокате бывшего правителя, который намекает на то, что молодая женщина изменяла его клиенту.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

17 июля неожиданно стало известно, что 26-летняя Оксана Воеводина развелась с экс-королем Малайзии, 49-летним Мухаммадом V. Пара поженилась лишь в конце 2018 года.

С тех пор ни Оксана, ни ее избранник не сказали ничего конкретного на счет своего расставания, а слова их знакомых и официальных представителей сильно разнятся.

Так, на днях адвокат члена королевской семьи заявил, что недавно родившийся у Воеводиной сын может не являться биологическим ребенком Мухаммада V.

Представитель закона намекнул малайзийским журналистам, что королева красоты была не верна своему супругу. Чтобы разобраться с новыми аспектами ситуации, журналисты портала «Комсомольская правда» решили связаться с подругой Оксаны Лилией Настаевой.

Женщина заявила, что Оксана, ее семья и близкие шокированы словами юриста экс-короля и ждут от него публичных извинений.

«Какая чушь! Нам очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее, высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального работника. А если у Фариса (так в семье Воеводиной называют Мухаммада V — прим. Woman.ru) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК. Оксана со своей стороны к этому готова — говорю вам на правах самой близкой подруги. Если бы она когда-нибудь показала лицо ребенка, ни у кого бы и сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо», — сказала Лилия в беседе с корреспондентом.

1 2 3 ... 10 Недавно стало известно, что причиной развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V могли стать измены

Кроме того, приятельница Воеводиной не подтвердила слухи о ее разводе, но и не стала распространяться о том, как все обстоит на самом деле. По словам Настаевой, молодая мама сейчас живет в Подмосковье вместе со своими родителями и не думает ни о чем, кроме как о своем 2-месячном сыне.