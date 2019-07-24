Чтобы доказать верность мужу, Оксана Воеводина готова сделать тест на отцовство

17 июля неожиданно стало известно, что 26-летняя Оксана Воеводина развелась с экс-королем Малайзии, 49-летним Мухаммадом V. Пара поженилась лишь в конце 2018 года.
Так, на днях адвокат члена королевской семьи заявил, что недавно родившийся у Воеводиной сын может не являться биологическим ребенком Мухаммада V.
Представитель закона намекнул малайзийским журналистам, что королева красоты была не верна своему супругу. Чтобы разобраться с новыми аспектами ситуации, журналисты портала «Комсомольская правда» решили связаться с подругой Оксаны Лилией Настаевой.
«Какая чушь! Нам очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее, высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального работника. А если у Фариса (так в семье Воеводиной называют Мухаммада V — прим. Woman.ru) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК. Оксана со своей стороны к этому готова — говорю вам на правах самой близкой подруги. Если бы она когда-нибудь показала лицо ребенка, ни у кого бы и сомнений не возникло, потому что папа и сын — одно лицо», — сказала Лилия в беседе с корреспондентом.
Кроме того, приятельница Воеводиной не подтвердила слухи о ее разводе, но и не стала распространяться о том, как все обстоит на самом деле. По словам Настаевой, молодая мама сейчас живет в Подмосковье вместе со своими родителями и не думает ни о чем, кроме как о своем 2-месячном сыне.