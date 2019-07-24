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Стало известно, сколько денег Ксения Собчак, Филипп Киркоров и другие звезды тратят на помощников

Львиную долю бюджета звезд «съедают» многочисленные помощники: пиарщики, директора, менеджеры и другие люди, делающие все, чтобы знаменитостям жилось проще. Эксперты подсчитали, сколько же в месяц тратят на таких помощников именитые звезды.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая, например, обходится услугами директора и пиарщика. «Директор получает 10 процентов от ее гонораров за концерты, а пиарщик — около 30 тысяч рублей в месяц», — поделилась с «Комсомольской правдой» промоутер Алина Красная.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

А вот приятель Стоцкой и король поп-музыки Филипп Киркоров тратит намного больше Анастасии: около пяти миллионов рублей. Филипп Бедросович платит своим пиарщикам неплохую зарплату (150-250 тысяч рублей в месяц), перечисляет деньги балету, который постоянно с ним гастролирует (более 1,5 млн рублей), охранникам, няням, стилисту, домработницам и администратору. Вот и выходит нехилая сумма.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Ксения Собчак платит персоналу около 700 тысяч рублей в месяц: деньги уходят на зарплату няне, домработнице, директору, пиарщику и водителю. 

А вот ее заклятая подруга Анастасия Волочкова тратит больше — около миллиона. «Во-первых, ''коммуналка'' за загородный дом — 60 тысяч рублей в месяц, потом еще на мне три квартиры — две в Питере, включая апартаменты моего отца-инвалида. На быт папы, на сиделок, которые ухаживают за ним, тоже уходит приличная сумма. А еще у меня есть гнездо в центре Москвы. Там тоже дорогая ''коммуналка''. Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам. Домработнице я плачу 70 тысяч рублей в месяц и столько же ее мужу, который тоже помогает мне по хозяйству. Он и домработник, и садовник в одном флаконе», — раскрыла все карты балерина.

  • Анастасия Стоцкая
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    Анастасия Стоцкая каждый месяц платит зарплату только своему директору и пиар-менеджеру
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К слову, большую часть заработка музыканты тратят на услуги композиторов. Виктор Дробыш и Максим Фадеев, по информации «КП», просят за один хит около трех миллионов рублей. Ну и съемки клипов тоже влетают в копеечку: приличное музыкальное видео стоит около 2 млн рублей.

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24 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @100tskaya, @fadeevmaxim, @volochkova_art, @xenia_sobchak, @fkirkorov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Анастасия Стоцкая

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