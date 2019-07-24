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Костя Цзю обвинил тренера Максима Дадашева в его мучительной смерти

Бывший боксер Костя Цзю прокомментировал новость о трагической смерти Максима Дадашева после поединка против Сабриела Матиаса в США. По мнению Цзю, команда Дадашева должна была остановить поединок раньше, распознав первые симптомы отека мозга.
Максим Дадашев
Максим Дадашев

23 июля стало известно о смерти российского боксера Максима Дадашева. Спортсмена госпитализировали поле боя с Сабриелом Матиасом 20 июля. В последнем раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда спорстмена приняла решение остановить бой. 

После поединка Максиму резко стало плохо, и он потерял сознание. Спортсмена в критическом состоянии доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелый отек мозга и провели экстренную операцию по удалению субдуральной гематомы. Для этого россиянину пришлось удалить часть черепа.

Костя Цзю
Костя Цзю

Через пару дней один из членов команды Дадашева сообщил, что Максим скончался: «Не выдержало сердце». О трагической смерти боксера высказался Костя Цзю. Мастер спорта считает, что вина лежит на тренере Дадашева, который не распознал симптомы. «Как такое произошло? Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать. Мы не были знакомы с Максимом, но для меня это очень тяжелое ощущение», — отметил бывший боксер.

Напомним, Дадашев дебютировал в профессиональном боксе всего три года назад. До своего последнего поединка он ни разу не проиграл, одержав 13 побед подряд.

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24 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kostyatszyu/Instagram, Getty Images
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Костя Цзю

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