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Наталья Ветлицкая жалуется, что ее дочь стала жертвой издевательств в испанской школе

14-летняя Ульяна Ветлицкая страдает от буллинга из-за звездной фамилии. Знаменитая мама рассказала, как обижают девочку русскоговорящие старшеклассники.
Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Испании. Артистка перебралась туда ради дочери, чтобы Ульяна выросла в теплом климате и поближе к природе. Несмотря на известность, 54-летняя Наталья Ветлицкая комфортно чувствовала себя в чужой стране: она обосновалась в одном из элитных районов города Дения. 

Певица старалась оградить дочь от излишнего внимания и до поры до времени скрывала Ульяну от посторонних глаз. Однако уединенный стиль жизни не спас Ульяну от насмешек и травли.

Ульяна Ветлицкая
Ульяна Ветлицкая

На днях на своей страничке в Фейсбуке Наталья Ветлицкая опубликовала гневное сообщение, в котором в пух и прах разнесла испанскую школу дочери. По словам артистки, на Ульяну началась настоящая травля со стороны одноклассников и более старших ребят, из-за чего 14-летняя девочка боится ходить на занятия.

«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту гребаную школу, эту чертову ''пожирательницу детства'', и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы», — поделилась взволнованная Наталья.

Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая

Артистка отметила, что причина буллинга кроется в звездной фамилии. Ведь Ульяна ходит в совершенно обычную общеобразовательную школу, в которой учится много простых ребят, в том числе выходцев из русских семей. 

«Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят исключительно на матерном и, видимо, с подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию. Она же один на один там с этими уродами. И некому заступиться. Звереныши натуральные. А девочка просто не хочет подстраиваться под звериные стадные инстинкты. Не тому я ее учила, поэтому они ее и чморят», — объяснила Ветлицкая.

Впрочем, не все поклонники звезды встали на ее сторону. По их мнению, Наталья не поскупилась на резкие выражения и не с лучшей стороны показала собственное воспитание.

Тем не менее, большинство фолловеров поддержало обеспокоенную маму. Они пожелали ей сил, терпения и мудрости. 

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24 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Facebook.com, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Чумичев Александр/ТАСС
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Наталья Ветлицкая

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну так отдала бы дочь в частную школу, если в обычной ей так плохо.

  • Русскоговорящие ***-дети из старших классов, которые говорят исключительно на матерном и, видимо, с подачи таких же ***-родителей чморят за известную фамилию._____________________________Да какая нафиг известная фамилия, кто сейчас Ветлицкую знает и помнит?! Это 25 лет назад она была популярна в России, а сейчас ее фамилия ничего не говорит.

  • Если так и есть,то жаль ее.Дети злые.Наверное,лучше перевести в другую школу.Тут же на лицо стадное поведение-несколько гов...ков-заводил,их свита и остальные,держащие языки в з.....Быть одной против всех тяжело.А девочке сил и удачи.Хотя с другой стороны,не знаешь действия подростка.Он может вывернуть по своему и не знаешь,где правда.

  • Ну она очень емко выразилась в адрес русской публики.Собственно, много чести.То же мне, Бейонсе 🙈🙈Травят мол- мама петь не умела, так что ли?И правда, отдала бы тогда в частную, куда быдлам вход закрыт..

  • Почему дочурка учится с "***-детьми" а не с представителями интеллегентных семей? Может быть потому-что сама Наташка в 54 года рассуждает как тетя-алкашка из хрущевки? Почему не обеспечит доче частную , хорошую школу? Знаменитая фамилия..согласна со вторым коммент. Самомнение у посредственной певички выше крыши.

  • А почему у девочки фамилия матери, а не отца? Была бы отца, может и проблем бы не было

  • Не понимаю,как можно чморить из-за звёздной фамилии?Что такого-то в фамилии?Она же не Беркова.Скорее всего девчонка просто белая ворона,коих бывает,наверное,в каждом классе,а Ветлицкой взбрело в голову,что кому то нужна её фамилия.Ну так переведи ребенка в другую школу,в чём проблема,зачем дочь подвергать стрессу.Некоторые за всё учебное время по 5-10 школ меняют,пока подходящую не найдут.

  • откуда русскоговорящие дети в испании могут знать Ветлицкую ????? про нее и старшее то поколение давно забыло. Бред. Явно пытается пиариться, напомнить о себе. И что ж ее дочь делает среди такого "бы"дла" ??? как такую принцессу к простым людям подпустили ? еще одна микеллочка растет ?

  • Какая чудная речь у Натальи , какой слог!Именно такая речь у интеллигентов в ее представлении.

  • Ну что ж. Мамаша показала всё своё гнилое нутро, полив незнакомых ей детей и бедную школу отборной бранью и зная лишь одну сторону конфликта. Просто так никого чморить не будут. Тут ясно, как белый день, что девочка задирала нос перед "быдлом", как и ее мать. Поэтому и огребает. Еще и ходит полуголая. Наталье следует начать с собственного воспитания. Побороть в себе снобизм, высокомерие и ненависть к людям. Глядишь и охота кидаться на детей отпадет.

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