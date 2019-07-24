Наталья Ветлицкая жалуется, что ее дочь стала жертвой издевательств в испанской школе

14-летняя Ульяна Ветлицкая страдает от буллинга из-за звездной фамилии. Знаменитая мама рассказала, как обижают девочку русскоговорящие старшеклассники.

Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая уже много лет живет в Испании. Артистка перебралась туда ради дочери, чтобы Ульяна выросла в теплом климате и поближе к природе. Несмотря на известность, 54-летняя Наталья Ветлицкая комфортно чувствовала себя в чужой стране: она обосновалась в одном из элитных районов города Дения.



Певица старалась оградить дочь от излишнего внимания и до поры до времени скрывала Ульяну от посторонних глаз. Однако уединенный стиль жизни не спас Ульяну от насмешек и травли.

Ульяна Ветлицкая

На днях на своей страничке в Фейсбуке Наталья Ветлицкая опубликовала гневное сообщение, в котором в пух и прах разнесла испанскую школу дочери. По словам артистки, на Ульяну началась настоящая травля со стороны одноклассников и более старших ребят, из-за чего 14-летняя девочка боится ходить на занятия.



«Почему в детях столько злобы и жестокости по отношению друг к другу? Где они успевают ей научиться? Довели моего беззащитного Светлячка до такого стрессового состояния, что она в школу идти не хочет. Закончить бы уже быстрее эту гребаную школу, эту чертову ''пожирательницу детства'', и забыть, как страшный сон. Ненавижу школы», — поделилась взволнованная Наталья.

Наталья Ветлицкая

Артистка отметила, что причина буллинга кроется в звездной фамилии. Ведь Ульяна ходит в совершенно обычную общеобразовательную школу, в которой учится много простых ребят, в том числе выходцев из русских семей.



«Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят исключительно на матерном и, видимо, с подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию. Она же один на один там с этими уродами. И некому заступиться. Звереныши натуральные. А девочка просто не хочет подстраиваться под звериные стадные инстинкты. Не тому я ее учила, поэтому они ее и чморят», — объяснила Ветлицкая.



Впрочем, не все поклонники звезды встали на ее сторону. По их мнению, Наталья не поскупилась на резкие выражения и не с лучшей стороны показала собственное воспитание.



Тем не менее, большинство фолловеров поддержало обеспокоенную маму. Они пожелали ей сил, терпения и мудрости.