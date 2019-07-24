Виктория Боня намекнула, что наконец встретила особенного мужчину, ради которого бережет себя

Виктории Боне то и дело приписывают романы с известными мужчинами. Впрочем, сама инстадива постоянно опровергает слухи, заявляя, что уже давно ждет «того самого». Судя по микроблогу звезды, у нее наконец появился избранник!

Виктория Боня

В последнее время 39-летняя Виктория Боня почти не распространяется о личной жизни. Еще в конце прошлого года экс-участница «Дома-2» заявила, что у нее давно не было интимных отношений — как, впрочем, и простых романтических.

Тогда Боня объяснила отсутствие секса в своей жизни тем, что не видит рядом достойного партнера

По словам знаменитости, она предпочитает «копить сексуальную энергию» для особенного мужчины, которому повезет стать ее возлюбленным.

Судя по всему, в жизни Виктории наконец появился тот самый! 24 июля инстадива похвасталась своим фолловерам огромным букетом розовых пионов.

«Любимые цветы от любимого мужчины — что может быть лучше?» — написала под новым фото звезда.

Поклонники стали гадать, кто же мог прислать Боне такие роскошные цветы.

1 2 3 ... 10 Кажется, Викторию Боню можно поздравить с началом новых отношений!

Сама же звезда пока игнорирует любые вопросы о своей личной жизни — вероятно, она еще не готова представить общественности избранника. Впрочем, многие поклонники уже желают ей крепкого семейного счастья с новым возлюбленным, надеясь, что в скором времени она еще сможет испытать счастье материнства.