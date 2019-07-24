Виктория Боня намекнула, что наконец встретила особенного мужчину, ради которого бережет себя

В последнее время 39-летняя Виктория Боня почти не распространяется о личной жизни. Еще в конце прошлого года экс-участница «Дома-2» заявила, что у нее давно не было интимных отношений — как, впрочем, и простых романтических.
По словам знаменитости, она предпочитает «копить сексуальную энергию» для особенного мужчины, которому повезет стать ее возлюбленным.
Судя по всему, в жизни Виктории наконец появился тот самый! 24 июля инстадива похвасталась своим фолловерам огромным букетом розовых пионов.
Поклонники стали гадать, кто же мог прислать Боне такие роскошные цветы.
Сама же звезда пока игнорирует любые вопросы о своей личной жизни — вероятно, она еще не готова представить общественности избранника. Впрочем, многие поклонники уже желают ей крепкого семейного счастья с новым возлюбленным, надеясь, что в скором времени она еще сможет испытать счастье материнства.