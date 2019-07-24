Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня намекнула, что наконец встретила особенного мужчину, ради которого бережет себя

Виктории Боне то и дело приписывают романы с известными мужчинами. Впрочем, сама инстадива постоянно опровергает слухи, заявляя, что уже давно ждет «того самого». Судя по микроблогу звезды, у нее наконец появился избранник!
Виктория Боня
Виктория Боня

В последнее время 39-летняя Виктория Боня почти не распространяется о личной жизни. Еще в конце прошлого года экс-участница «Дома-2» заявила, что у нее давно не было интимных отношений — как, впрочем, и простых романтических. 

Тогда Боня объяснила отсутствие секса в своей жизни тем, что не видит рядом достойного партнера

По словам знаменитости, она предпочитает «копить сексуальную энергию» для особенного мужчины, которому повезет стать ее возлюбленным. 

Виктория Боня
 

Судя по всему, в жизни Виктории наконец появился тот самый! 24 июля инстадива похвасталась своим фолловерам огромным букетом розовых пионов. 

«Любимые цветы от любимого мужчины — что может быть лучше?» — написала под новым фото звезда. 

Поклонники стали гадать, кто же мог прислать Боне такие роскошные цветы. 

Сама же звезда пока игнорирует любые вопросы о своей личной жизни — вероятно, она еще не готова представить общественности избранника. Впрочем, многие поклонники уже желают ей крепкого семейного счастья с новым возлюбленным, надеясь, что в скором времени она еще сможет испытать счастье материнства. 

Перейти к обсуждению 9


24 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @victoriabonya/Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Боня

Реклама

9 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • ну какого семейного счастья, там парень-чечен, который ей в сыновья годится, парень просто проходит курс "молодого бойца", а Боне не привыкать к такой роли я думаю

  • Придумали бы что-нибудь другое уже, а то все с цветами фотки выкладывают. Фоткались бы с картинами или хамоном. )

  • Копит, копит энергею, разбухает. Потом кааак лопнет.

  • А есть что беречь?)

  • О, Боня опять сама себе цветы прислала. Только на розы, в силу ахового финансового положения, уже не хватает, пришлось ограничиться дешевенькими пионами.

  • А это ничего, что пионы уже месяца полтора как отцвели?

  • Гость

    Придумали бы что-нибудь другое уже, а то все с цветами фотки выкладывают. Фоткались бы с картинами или хамоном. )

    Или например с ящиком французского шампанского, покруче цветочков-то )

  • Гость

    Копит, копит энергею, разбухает. Потом кааак лопнет.

    Вы - прелесть! 🤣🤣🤣 Хохочу на весь дом! 😂😂😂

  • Комментарии как всегда на высоте! Спасибо.👏🤣

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.