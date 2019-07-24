36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

24 июля в микроблоге Энн Хэтэуэй появилось фото, говорящее само за себя. В скором времени актриса и ее супруг Адам Шульман снова станут родителями!

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Поздним вечером 24 июля 36-летняя Энн Хэтэуэй выложила на свою страницу в Инстаграме фото, вмиг набравшее больше миллиона лайков.

На снимке актриса продемонстрировала свой заметно округлившийся живот.

Судя по всему, уже через несколько недель знаменитость и ее супруг станут родителями во второй раз!

Сообщая о скором пополнении, Энн не смогла обойтись без юмора и иронично предупредила своих подписчиков, что у нее настоящий живот, а не подкладка, имитирующая беременность.

«Это не для кино. Шутки в сторону! Те, кто столкнулся с проблемами зачатия и бесплодием, пожалуйста, знайте — ни одна из моих беременностей не была гладкой», — подписала кадр Хэтэуэй.

На данный момент знаменитость еще не успела уточнить, как скоро ждать новостей о рождении ее наследника — да и какого он пола будет вообще. Вполне вероятно, что Энн и Адам не будут делиться с фанатами такими подробностями, ведь они не любят афишировать свою личную жизнь.

Напомним, в 2012 году актриса вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. В марте 2016-го у них родился сын Джонатан. Пара до сих не показывает публике своего первенца.