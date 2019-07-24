Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

36-летняя Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

24 июля в микроблоге Энн Хэтэуэй появилось фото, говорящее само за себя. В скором времени актриса и ее супруг Адам Шульман снова станут родителями!
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Поздним вечером 24 июля 36-летняя Энн Хэтэуэй выложила на свою страницу в Инстаграме фото, вмиг набравшее больше миллиона лайков. 

На снимке актриса продемонстрировала свой заметно округлившийся живот. 

Судя по всему, уже через несколько недель знаменитость и ее супруг станут родителями во второй раз!

Энн Хэтэуэй
 

Сообщая о скором пополнении, Энн не смогла обойтись без юмора и иронично предупредила своих подписчиков, что у нее настоящий живот, а не подкладка, имитирующая беременность. 

«Это не для кино. Шутки в сторону! Те, кто столкнулся с проблемами зачатия и бесплодием, пожалуйста, знайте — ни одна из моих беременностей не была гладкой», — подписала кадр Хэтэуэй.

На данный момент знаменитость еще не успела уточнить, как скоро ждать новостей о рождении ее наследника — да и какого он пола будет вообще. Вполне вероятно, что Энн и Адам не будут делиться с фанатами такими подробностями, ведь они не любят афишировать свою личную жизнь. 

Напомним, в 2012 году актриса вышла замуж за дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. В марте 2016-го у них родился сын Джонатан. Пара до сих не показывает публике своего первенца. 

Перейти к обсуждению 4


24 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Энн Хэтэуэй

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Красотка!!

  • красавица и умница! легких родов!

  • Наконец хоть про приятную актрису написали, а то кругу об одних и тех же каждый день включая Боню

  • Наконец хоть про приятную актрису написали, а то кругу об одних и тех же каждый день включая Боню

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.