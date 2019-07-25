Актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни

24 июня американский портал Variety со ссылкой на агента знаменитостей Стива Кениса сообщил, что 19 июля не стало 75-летнего актера Рутгера Хауэра.
Мужчина скончался в своем доме в Нидерландах в окружении семьи.
Напомним, Рутгер впервые появился на киноэкранах еще в 1968 году. За прошедшие десятилетия он сыграл более чем в 150 (!) сериалах и фильмах.
А в 1988-м за роль Александра Печерского в фильме «Побег из Собибора» он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Хауэр снимался в кино вплоть до прошлого года. В 2018-м в прокат вышли сериал «Нулевой канал», вестерн «Братья Систерс» и триллер «Корбин Нэш» с его участием.