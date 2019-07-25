Актер Рутгер Хауэр скончался на 76-м году жизни

Совсем недавно стало известно о смерти знаменитого американского актера Рутгера Хауэра. Как оказалось, мужчина скончался еще несколько дней назад.

Рутгер Хауэр

24 июня американский портал Variety со ссылкой на агента знаменитостей Стива Кениса сообщил, что 19 июля не стало 75-летнего актера Рутгера Хауэра.

В последнее время здоровье Хауэра сильно ухудшилось — он боролся с болезнью, о которой его агент решил не распространяться.

Мужчина скончался в своем доме в Нидерландах в окружении семьи.

Кадр из фильма «Побег из Собибора» (1988)

Напомним, Рутгер впервые появился на киноэкранах еще в 1968 году. За прошедшие десятилетия он сыграл более чем в 150 (!) сериалах и фильмах.

Одна из самых известных работ актера — роль Роя Бэтти в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982). За нее он был номинирован на престижную кинопремию «Сатурн».

А в 1988-м за роль Александра Печерского в фильме «Побег из Собибора» он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

1 2 3 ... 10 На днях не стало известного актера Рутгера Хауэра



Хауэр снимался в кино вплоть до прошлого года. В 2018-м в прокат вышли сериал «Нулевой канал», вестерн «Братья Систерс» и триллер «Корбин Нэш» с его участием.

