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В кокошнике и фате: Диана Вишнева показала, как прошли крестины ее годовалого сына

24 июля в Никольском морском соборе знаменитая балерина Диана Вишнева устроила своему годовалому сыну таинство крещения. Впечатлениями от торжественного события звездная мама поделилась в своем Инстаграме.

43-летняя прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева в мае прошлого года впервые стала мамой. Она время от времени делится с поклонниками  фотографиями малыша Рудольфа. Теперь, когда наследник подрос, Диана решила его крестить.

Это радостное событие произошло 24 июля в Никольском морском соборе в Санкт-Петербурге. Для особого случая Вишнева выбрала соответствующий аутфит: расшитое бисером платье благородного серого цвета балерина дополнила русским кокошником с полупрозрачной фатой.

Счастливая мама выглядела одновременно и торжественно, и сдержанно, что соответствовало атмосфере таинства.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Инстаграме. «Храни вас Господь и ангелы-хранители, мои мужчины! Радость и праздник в доме!», — написала Диана под фотографией, которую мгновенно оценили ее многочисленные поклонники. 

На фотографии, сделанной в храме, Диана Вишнева трогательно прижимает к себе маленького Рудольфа, а тот удобно расположился на ее плече. Столь нежный кадр не оставил равнодушными фолловеров балерины. Поздравления с крестинами присылали из всех уголков мира. 

«Какая нежная и любящая мать», «Здоровья и счастья вашему сыночку», «Поздравляю с важной датой! Какой у вас красивый наряд», — прокомментировали снимок фолловеры Вишневой. 

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25 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @dianavishneva/Instagram, Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Алекс Родригез, Дженнифер Лопес

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