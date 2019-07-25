Теперь официально: Максим Виторган вышел в свет с Нино Нинидзе

Кажется, слухам о романе актеров пришел конец! Максима Виторгана и Нино Нинидзе заметили вдвоем на премьере фильма «Гив ми либерти».

Максим Виторган

О романе 28-летней Нино Нинидзе и 46-летнего Максима Виторгана заговорили в начале июля после презентации спектакля «Земля Нод». Совместный снимок Нино и Максима, сделанный во время премьеры, мгновенно наделал шуму. Тем не менее актриса сразу опровергла все домыслы.



«Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы из одной фотографии? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого», — заявляла тогда Нинидзе.

Нино Нинидзе

Впрочем, не все поверили словам актрисы. Большинство поклонников с пристальным вниманием наблюдали за развитием отношений Нино и Максима. Знаменитостей заметили во время совместного отдыха на одном из одесских курортов. Неизвестно, действительно Виторган и Нинидзе прилетели туда вместе или встретились случайно, однако поклонники были уверены, что в скором времени нас ждет официальное заявление.

Судя по всему, Максим и Нино решили объявить об отношениях не словом, а делом. На премьеру фильма «Гив ми либерти», которая состоялась вечером 24 июля в институте «Стрелка», они пришли вдвоем — и весь вечер провели вместе.



1 2 3 ... 10 В последнее время о личной жизни Максима Виторгана ходит много слухов

По данным телеграм-канала «Только никому» Максим и Нино старались держаться скромно и не мелькать перед камерами. Вероятно, актеры пока не готовы к пристальному вниманию общественности, но и скрывать свои отношения больше не намерены.