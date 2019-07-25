Лобода, Козловский, Акиньшина и другие селебрити на премьере фильма «Гив ми либерти»

Вчера в институте «Стрелка» состоялся премьерный показ фильма режиссера Кирилла Михановского. На мероприятии собрались знаменитые актеры, режиссеры и музыканты.

24 июля в институте «Стрелка» собрался весь творческий свет Москвы. В России впервые показали картину «Гив ми либерти», которая ранее была представлена на Каннском кинофестивале. Фильм презентовала съемочная группа, включая режиссера Кирилла Михановского и актеров Максима Стоянова и Дарью Екамасову, которые исполнили главные роли.

Команда «Гив ми либерти»

Комедия рассказывает о двух влюбленных, мелком аферисте и дюжине обаятельных персонажей, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки.



На премьерном показе собрались известные российские режиссеры, актеры, музыканты и видные деятели в области культуры.

Светлана Лобода появилась в «Стрелке» в total black аутфите. На премьеру она пришла в изысканном шелковом платье, а сверху надела жакет мужского кроя. Судя по всему, певица оценила картину «Гив ми либерти», ведь по завершении просмотра она не скупилась на аплодисменты.



Данила Козловски появился на вечере без Ольги Зуевой. Кажется, у возлюбленной актера нашлись дела поинтересней. Впрочем, в зрительном зале Данила не скучал: он сидел рядом с Оксаной Акиньшиной. Для выхода в свет актер выбрал повседневный расслабленный образ, который дополнил бейсболкой.

32-летняя Оксана Акиньшина сделала ставку на светлые оттенки: кинопремьеру она посетила в белом жакете и джинсах.



Среди первых, кто посмотрел «Гив ми либерти», оказался и режиссер Андрей Звягинцев.

Не смогла пропустить премьеру и 32-летняя Надежда Михалкова. Еще два дня назад актриса загорала на пляжах Испании, а вчера присоединилась к зрителям киноновинки. «Стрелку» Надежда посетила в розовом свитере и белых кроссовках.

На премьерный показ пришли и другие знаменитости. Так, Ирина Безрукова в кремовом брючном костюме и с сияющей улыбкой стала настоящим украшением вечера.



А Максим Виторган и Нино Нинидзе хоть и старались держаться скромно, все равно попали под объективы фотокамер: премьера «Гив ми либерти» стала их первым совместным выходом в свет после того, как общественность узнала о романе актеров.

Звездные зрители остались в восторге от нового фильма Кирилла Михановского. В российский прокат «Гив ми либерти» выходит с 1 августа этого года.