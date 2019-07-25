Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман стал отцом в четвертый раз

Экс-супруг Натальи Водяновой, 50-летний Джастин Портман, и его супруга стали родителями!
Джастин Портман и Морган Снайдер
Джастин Портман и Морган Снайдер

50-летний Джастин Портман, бывший супруг модели Натальи Водяновой, стал отцом в четвертый раз. Его жена Морган Снайдер родила мальчика в одном из лондонских госпиталей.

Джастин сам поделился этой радостной новостью, выложив фотографию новорожденного мальчика в Инстаграм: «Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Беркели Портман. Его вес — 4,2 кг. Морган пришлось изрядно потрудиться». Поздравляем Джастина и Морган!

Портман и Снайдер совсем недавно официально стали мужем и женой, хотя встречались несколько лет. Свадьба была достаточно скромной и прошла в графстве Херефордшир. Невеста выбрала просторное белое платье, чтобы скрыть довольно внушительный живот.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин расстались в 2011 году, но остались в хороших отношениях. У экс-супругов трое общих детей — 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор, которые часто приезжают в гости к отцу. 

Наталья тоже вскоре встретила новую любовь: ее избранником стал французский бизнесмен Антуан Арно. В 2014 году Водянова родила от Арно сына Максима, а через два года — Романа.

Перейти к обсуждению


25 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @morganesnyder, @justinportman/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.