Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман стал отцом в четвертый раз

Экс-супруг Натальи Водяновой, 50-летний Джастин Портман, и его супруга стали родителями!

Джастин Портман и Морган Снайдер

50-летний Джастин Портман, бывший супруг модели Натальи Водяновой, стал отцом в четвертый раз. Его жена Морган Снайдер родила мальчика в одном из лондонских госпиталей.

Джастин сам поделился этой радостной новостью, выложив фотографию новорожденного мальчика в Инстаграм: «Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Беркели Портман. Его вес — 4,2 кг. Морган пришлось изрядно потрудиться». Поздравляем Джастина и Морган!

Портман и Снайдер совсем недавно официально стали мужем и женой, хотя встречались несколько лет. Свадьба была достаточно скромной и прошла в графстве Херефордшир. Невеста выбрала просторное белое платье, чтобы скрыть довольно внушительный живот.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин расстались в 2011 году, но остались в хороших отношениях. У экс-супругов трое общих детей — 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор, которые часто приезжают в гости к отцу.

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Наталья тоже вскоре встретила новую любовь: ее избранником стал французский бизнесмен Антуан Арно. В 2014 году Водянова родила от Арно сына Максима, а через два года — Романа.