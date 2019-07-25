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Любовницу нового премьер-министра Бориса Джонсона не пустили в Букингемский дворец на встречу с королевой Елизаветой

Елизавета II пригласила в свою резиденцию новоиспеченного премьер-министра Бориса Джонсона, но отказала в приеме его молодой любовнице, которая собралась к ним присоединиться.

На днях 55-летний Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. На этом посту он сменил Терезу Мэй. 24 июля новоиспеченный политик нанес официальный визит в Букингемский дворец, чтобы поприветствовать королеву и обсудить с ней возможную перестановку кадров.

На встречу Джонсон явился в одиночестве. В течение многих лет он изменял своей супруге Марине Уилер с 31-летней красавицей Керри Симмондс. Законная жена Бориса собиралась подавать на развод, однако, по официальным данным, она все еще считается замужней женщиной. 

Керри Симмондс
Керри Симмондс

Борис Джонсон планировал посетить Букингемский дворец с молодой любовницей, однако Елизавета II отклонила эту инициативу. В результате чего премьер-министр Великобритании приехал на встречу один.

По сообщениям западных СМИ, после окончания бракоразводного процесса Керри Симмонд планирует занять место законной супруги Джонсона. 

Члены правительства уже неоднократно упрекали Бориса в том, что он изменяет жене с девушкой, которая младше его на 24 года. Кэрри — внебрачная дочь основателя газеты The Independent Мэттью Саймондса и его подчиненной Джозефин Макафи. Она получила образование в частной школе, окончила Уорикский университет.

Керри несколько лет работала руководителем пресс-службы Консервативной партии. Тем не менее она долгое время скрывала роман с Борисом Джонсоном. 

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25 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Елизавета II

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4 комментария Добавить комментарий
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  • что у британцев с прикусом? можете объяснить с научной точки зрения?

  • Закономерность - что не Борис, то гуляка!

  • Гость

    что у британцев с прикусом? можете объяснить с научной точки зрения?

    Зубами бутылки открывают?

  • Какая правильная. А то что её Чарльзик фактически жил с Паркер-Боулз, пока состоял в браке с Дианой,она считает нормальным? Принимала ведь её во дворце.

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