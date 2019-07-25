Любовницу нового премьер-министра Бориса Джонсона не пустили в Букингемский дворец на встречу с королевой Елизаветой

Елизавета II пригласила в свою резиденцию новоиспеченного премьер-министра Бориса Джонсона, но отказала в приеме его молодой любовнице, которая собралась к ним присоединиться.

На днях 55-летний Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. На этом посту он сменил Терезу Мэй. 24 июля новоиспеченный политик нанес официальный визит в Букингемский дворец, чтобы поприветствовать королеву и обсудить с ней возможную перестановку кадров.



На встречу Джонсон явился в одиночестве. В течение многих лет он изменял своей супруге Марине Уилер с 31-летней красавицей Керри Симмондс. Законная жена Бориса собиралась подавать на развод, однако, по официальным данным, она все еще считается замужней женщиной.

Керри Симмондс

Борис Джонсон планировал посетить Букингемский дворец с молодой любовницей, однако Елизавета II отклонила эту инициативу. В результате чего премьер-министр Великобритании приехал на встречу один.



По сообщениям западных СМИ, после окончания бракоразводного процесса Керри Симмонд планирует занять место законной супруги Джонсона.

Члены правительства уже неоднократно упрекали Бориса в том, что он изменяет жене с девушкой, которая младше его на 24 года. Кэрри — внебрачная дочь основателя газеты The Independent Мэттью Саймондса и его подчиненной Джозефин Макафи. Она получила образование в частной школе, окончила Уорикский университет.



Керри несколько лет работала руководителем пресс-службы Консервативной партии. Тем не менее она долгое время скрывала роман с Борисом Джонсоном.