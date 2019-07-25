Екатерина Кархина, 28-летняя российская бегунья, погибла во время крушения вертолета в Италии. За штурвалом был предприниматель Максим Сычев, который числится пропавшим без вести.

Екатерина Кархина

22 июля вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Горгона. СМИ сообщили, что борт упал примерно в 10 км от берега, а в ходе поисковой операции было обнаружено тело погибшей женщины — она не сумела выбраться из салона.

Погибшую опознали только спустя сутки— ей оказалась 28-летняя бегунья из Москвы, неоднократная участница полумарафонских забегов Екатерина Кархина.

За штурвалом вертолета находился 37-летний предприниматель Максим Сычев, который до сих пор считается пропавшим без вести. Максим и Екатерина, как сообщает издание Il Tirreno, направлялись в Порто-Черво — там у пары был забронирован номер в отеле. Что произошло, пока точно не известно — авиадиспетчеры сообщают, что сигналов о бедствии к ним не поступало. Вертолет просто пропал с радаров.

Кархина неоднократно принимала участие в забегах, занимала призовые места. Какие отношения ее связывали с Максимом, неизвестно. «Он казался очень тихим и сдержанным человеком. Чтобы заправить его вертолет, требуется десять минут, но он пробыл на станции около часа. Успел выпить кофе, пообщаться с местными жителями. Его сопровождала девушка», — рассказал свидетель, который видел Максима и Екатерину незадолго до катастрофы.