Врач погибшего Максима Дадашева сообщил, что во время трагического боя боксер перенес инсульт

23 июля стало известно о смерти боксера Максима Дадашева. Россиянину стало плохо прямо во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации.
Несколько дней Максим был в критическом состоянии — ему не стало лучше даже после экстренно проведенной операции! В итоге, в минувший вторник он скоропостижно скончался.
После случившегося Атлетическая комиссия штата Мэриленд решила провести расследование трагического поединка и выяснить, что стало причиной гибели молодого человека.
Как оказалось, во время боя у Дадашева случился инсульт. «Он продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль и теряя ориентацию. Но он не сдался. Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — гласит последний пост в микроблоге погибшего спортсмена.
Напомним, Максиму Дадашеву было всего 28 лет. Он начал профессионально заниматься боксом лишь в 2016-м. До поединка против Сабриэля Матиаса он ни разу не проигрывал, одержав 13 побед подряд.