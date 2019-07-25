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Врач погибшего Максима Дадашева сообщил, что во время трагического боя боксер перенес инсульт

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают трагическую смерть боксера Максима Дадашева, ушедшего из жизни после поединка. 25 июля врачи сообщили новые подробности о случившемся. 
Максим Дадашев 
Максим Дадашев 

23 июля стало известно о смерти боксера Максима Дадашева. Россиянину стало плохо прямо во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. 

Соперник Сабриэль Матиас нанес ему столько критических ударов, что организаторам пришлось остановить бой и отправить Дадашева в больницу. 

Несколько дней Максим был в критическом состоянии — ему не стало лучше даже после экстренно проведенной операции! В итоге, в минувший вторник он скоропостижно скончался. 

 
 

После случившегося Атлетическая комиссия штата Мэриленд решила провести расследование трагического поединка и выяснить, что стало причиной гибели молодого человека. 

Пока официальные источники не комментируют результаты проверки, родственники Максима опубликовали на его странице заключение оперировавшего его врача. 

Как оказалось, во время боя у Дадашева случился инсульт. «Он продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль и теряя ориентацию. Но он не сдался. Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — гласит последний пост в микроблоге погибшего спортсмена. 

Напомним, Максиму Дадашеву было всего 28 лет. Он начал профессионально заниматься боксом лишь в 2016-м. До поединка против Сабриэля Матиаса он ни разу не проигрывал, одержав 13 побед подряд. 

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25 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @dadashev_m/Instagram, Getty Images

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