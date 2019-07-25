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Губки бантиком, бровки домиком: сын Элизабет Херли копирует не только ее прически, но и макияж с нарядами

Мы уверены: сына Элизабет Херли ждет большое будущее. 17-летний Дэмиан выиграл генетическую лотерею и знает, где черпать вдохновение. На презентацию косметического бренда он пришел в наряде, точно повторяющем легендарный аутфит его мамы.
Дэмиан Херли
Дэмиан Херли

В лихие девяностые Элизабет Херли поражала поклонников своей идеальной фигурой, шикарными образами и, чего уж греха таить, романом с Хью Грантом — союз многие считали странным, хотя актер и модель были вместе целых 13 лет и расстались спокойно и цивилизованно.

Элизабет Херли, Хью Грант
Элизабет Херли и Хью Грант

В 1994 году Элизабет под руку с Хью пришла на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в черном облегающем платье Versace с разрезом на боку и огромными булавками поверх голого тела. Этот наряд до сих пор считается одним из самых запоминающихся в истории шоу-бизнеса.

Дэмиан Херли

Прошло 25 лет, и напомнить о том, что его мать — настоящая икона стиля, решил Дэмиан Херли. 17-летний актер пришел на презентацию бьюти-линейки Pat McGrath Labs в Selfridge's в Лондоне в очень похожем наряде. Не платье, но тоже сойдет — черные брюки и пиджак, который украшали те самые знаменитые булавки.

Парень был при полном параде: с аккуратно уложенными локонами и макияжем. Ничего удивительного — Дэмиан недавно стал лицом Pat McGrath и теперь активно продвигает бренд в массы.

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25 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @damianhurley1/Instagram
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Элизабет Херли

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