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СМИ: Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и арестовали его банковские счета

Судебные разбирательства Дмитрия Тарасова и его бывшей жены Оксаны продолжаются! Недавно органы правосудия, устав ждать, когда футболист начнет выплачивать алименты старшей дочери, приняли крайние меры. 
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов

Вот уже не первый месяц один из районных судов Москвы рассматривает очередной иск экс-супруги Дмитрия Тарасова Оксаны. На протяжении долгого времени женщина пытается добиться, чтобы футболист начал выплачивать алименты своей 10-летней дочери Ангелине.

За прошедшие годы у Дмитрия образовался многомиллионный долг, который он не спешит закрывать. 

Вместо того, чтобы потихоньку начать выплачивать сумму бывшей жене и старшей дочери, Тарасов продолжает спорить с решением суда и подавать апелляции — но при этом систематически пропускает назначенные заседания. Ходят слухи, что он не явился на последнее рассмотрение дела из-за празднования свадьбы близкого друга, рэпера T-killah

 
 

В середине июля Дмитрий вместе с семьей отправился на реабилитацию в Италию, которая завершилась буквально вчера. По сообщениям портала «СтарХит», за это время состоялось еще одно слушание, на котором интересы мужчины защищал его представитель. 

«В прошлый понедельник Тарасов проиграл суд в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал», — поведал корреспондентам издания адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин. 

По словам Жорина, это вынудило суд принять строгие меры. Теперь Дмитрию официально закрыли выезд за границу и арестовали его счета. Если в ближайшее время он не погасит долг по алиментам, то не сможет уезжать из России даже на лечение.

Кроме того, Тарасов не только не помогает дочери в финансовом плане, но и пытается насолить ее матери. Так, недавно Оксана рассказала, что недавно планировала вместе с дочерью отправиться в отпуск в другую страну, но бывший муж не предоставил ей разрешение на выезд девочки из России. 

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26 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Беда не приходит одна.......

  • Что-то у Луковки полоса черная

  • Странный человек.Вроде писали что помог ребенку Данко а на своего родного забил

  • Боже мой, Бузова должна благодарить высшые силы, что Бог уберег от этого! Бузова ещё встретит нормального мужчину, она добрый человек. А такое вот.. пускай будет с себе подобными. Есть справедливость на свете все таки)

  • И нынешняя жена иже с ним, знает, что судится с ребенком, и не может убедить его, что так нельзя! Мерзкие люди...

  • Повторюсь,ничего нового мы не узнали ,Тарасов в очередной раз показал свое нутро

  • Дмитрий, не Оксане вы эти деньги выплачиваете, а на своего собственного ребенка, который отца видит, как мы понимаем, только по редким праздникам. Уж так поступать - не знаю о чем думать надо?! вы могли и по-другому сделать - все эти остатки,которые вы должны дочери могли переводить на ее собственный счет, который бы сами и открыли. К совершеннолетию у дочери был бы отличный старт.

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Ну давайте будем честны, не женятся, потому что этот Булатов не зовет ее замуж, вот и все. Если мужчина любит женщину, то он и отношения захочет официально с ней оформить, пусть даже без громкого празднования свадьбы. Просто он не хочет женится, даже при наличии совместного ребенка. Уверена, что Вика бы тут же забыла про все свои рассуждения о неважности штампа в паспорте, если бы он ей предложение сделал.
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