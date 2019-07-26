СМИ: Дмитрию Тарасову запретили выезд за границу и арестовали его банковские счета

Судебные разбирательства Дмитрия Тарасова и его бывшей жены Оксаны продолжаются! Недавно органы правосудия, устав ждать, когда футболист начнет выплачивать алименты старшей дочери, приняли крайние меры.

Дмитрий Тарасов

Вот уже не первый месяц один из районных судов Москвы рассматривает очередной иск экс-супруги Дмитрия Тарасова Оксаны. На протяжении долгого времени женщина пытается добиться, чтобы футболист начал выплачивать алименты своей 10-летней дочери Ангелине.

За прошедшие годы у Дмитрия образовался многомиллионный долг, который он не спешит закрывать.

Вместо того, чтобы потихоньку начать выплачивать сумму бывшей жене и старшей дочери, Тарасов продолжает спорить с решением суда и подавать апелляции — но при этом систематически пропускает назначенные заседания. Ходят слухи, что он не явился на последнее рассмотрение дела из-за празднования свадьбы близкого друга, рэпера T-killah.

В середине июля Дмитрий вместе с семьей отправился на реабилитацию в Италию, которая завершилась буквально вчера. По сообщениям портала «СтарХит», за это время состоялось еще одно слушание, на котором интересы мужчины защищал его представитель.

«В прошлый понедельник Тарасов проиграл суд в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал», — поведал корреспондентам издания адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

По словам Жорина, это вынудило суд принять строгие меры. Теперь Дмитрию официально закрыли выезд за границу и арестовали его счета. Если в ближайшее время он не погасит долг по алиментам, то не сможет уезжать из России даже на лечение.

1 2 3 ... 10 Суд закрыл Дмитрию Тарасову выезд за границу и арестовал его счета

Кроме того, Тарасов не только не помогает дочери в финансовом плане, но и пытается насолить ее матери. Так, недавно Оксана рассказала, что недавно планировала вместе с дочерью отправиться в отпуск в другую страну, но бывший муж не предоставил ей разрешение на выезд девочки из России.