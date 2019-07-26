Опа! Потап сфотографировал Настю Каменских в неудачном ракурсе и удалил снимок

На днях Потап поделился с фолловерами весьма провокационным снимком своей супруги Насти Каменских, но вскоре удалил фото. Мир в семье дороже любых лайков!

Настя Каменских и Потап

38-летний Алексей Потапенко (aka Потап) любит свою жену Настю Каменских любой. Даже согнутой в три погибели и вниз головой. Так почему бы не показать ее в таком виде фолловерам?

Музыкант запечатлел Настю, когда она собирала чемодан в Баку, где сейчас проходит музыкальный фестиваль «Жара». Каменских наклонилась, чтобы утрамбовать вещи, а Потап нажал на кнопку камеры. «Время собирать багаж. Жена», — написал в Инстаграме артист.

Подписчики Потапа такой креатив одобрили. «С чувством юмора у них все нормально», — писали фолловеры. Но, видимо, «нормально» только у Потапа, потому что вскоре фотография из его Инстаграма исчезла. Наверное, Настя увидела.

В четверг вечером по красной дорожке «Жары» супруги прошлись по отдельности. Настя гордо позировала в одиночестве в ярком розовом наряде, Алексея же сопровождала его группа Mozgi. Надеемся, так и было задумано, а не решено в самый последний момент из-за злополучного снимка.

1 2 3 ... 9 Настя Каменских и Потап поженились в мае этого года

Потап и Настя поженились в мае этого года в Киеве. Поздравить молодоженов пришли звезды украинского шоу-бизнеса: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Надежда Дорофеева и Владимир Дантес и другие.