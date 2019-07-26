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Женщина, усыновившая в Китае 118 детей, приговорена к двадцати годам тюрьмы

49-летняя китаянка Ли Яньса приговорена к 20 годам лишения свободы за мошенничество. С 1997 года женщина усыновила 118 детей.

Ли Яньса основала приют для сирот «Деревня любви» в китайском городе Уань. В мае прошлого года появилась информация, что организация уклоняется от проверок и ведет незаконную деятельность. Тогда лицензию «Деревни любви» признали недействительной, 74 детей переселили в другие приюты, а Ли Яньсу задержали.

Расследование установило: на самом деле китаянка просто отмывала деньги и неплохо жила за счет пожертвований (полиция нашла на ее банковских счетах больше 20 млн юаней и около 20 млн долларов, а в автопарке числилось несколько весьма дорогих автомобилей). Ли признали виновной в ряде преступлений — нарушении общественного порядка, подделке печатей, вымогательстве, мошенничестве и шантаже — и приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в 2,67 млн юаней (около 24,5 млн рублей).

Вместе с женщиной суд признал виновными ее сообщников, в том числе и гражданского супруга Сюй Ци — его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 млн юаней (около 11 млн рублей).

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26 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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  • Ничего святого нет у людей, наживаются за счёт самых беззащитных существ - детей(

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