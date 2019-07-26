Как голливудские звезды 50+ выглядели бы сейчас без пластики и процедур

Хирург из Британии Джулиан Де Сильва уверен: знаменитости не смогли бы выглядеть в свои годы так молодо, если бы не прибегали к услугам косметологов. Он решил показать, как на самом деле должны были бы постареть Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и другие красавицы, разменявшие шестой десяток.

Джулиан Де Сильва

Все мы уже привыкли к тому, что многие голливудские звезды не стареют. Дженнифер Энистон в свои 50 выглядит так, будто только вчера закончила сниматься в «Друзьях», Дженнифер Лопес даст фору любой молодой певице, а Николь Кидман смело позирует рядом со своей коллегой по сериалу «Большая маленькая ложь», 27-летней Шейлин Вудли.

Дженнифер Энистон

Конечно, знаменитости много делают для того, чтобы все завидовали их внешности — они правильно питаются, посещают спортзал и ходят на процедуры к косметологу, как на работу. А вот хирург из Британии Джулиан Де Сильва решил показать, как могли бы выглядеть звезды, если бы всего этого не было в их жизни.

Так Энистон могла бы выглядеть в 50

Джулиан обратился к приложению Future Face, которое позволяет предсказать, как будет меняться лицо человека через пару десятилетий, и «состарил» фотографии голливудских красавиц, на которых тем тридцать лет.

Дженнифер Лопес

Хирург, обрабатывая снимок Дженнифер Лопес, заметил, что сейчас у певицы отсутствуют выраженные для обычных женщин ее возраста признаки старения: «У нее нет ни гусиных лапок, ни мимических морщин, ни мешков под глазами. Скулы Дженнифер находятся на той же высоте, что и в молодости, а веки не провисают».

Дженнифер Лопес могла бы быть такой в 50

К слову, совсем недавно в Инстаграме случился настоящий бум: российские звезды тоже открыли для себя приложение, которое способно состаривать лица.

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Интересно, будут ли отечественные знаменитости выглядеть так же, как и на тех «старых» фото, спустя 20 лет?