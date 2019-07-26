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Как голливудские звезды 50+ выглядели бы сейчас без пластики и процедур

Хирург из Британии Джулиан Де Сильва уверен: знаменитости не смогли бы выглядеть в свои годы так молодо, если бы не прибегали к услугам косметологов. Он решил показать, как на самом деле должны были бы постареть Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес и другие красавицы, разменявшие шестой десяток.
Джулиан Де Сильва
Джулиан Де Сильва

Все мы уже привыкли к тому, что многие голливудские звезды не стареют. Дженнифер Энистон в свои 50 выглядит так, будто только вчера закончила сниматься в «Друзьях», Дженнифер Лопес даст фору любой молодой певице, а Николь Кидман смело позирует рядом со своей коллегой по сериалу «Большая маленькая ложь», 27-летней Шейлин Вудли.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон

Конечно, знаменитости много делают для того, чтобы все завидовали их внешности — они правильно питаются, посещают спортзал и ходят на процедуры к косметологу, как на работу. А вот хирург из Британии Джулиан Де Сильва решил показать, как могли бы выглядеть звезды, если бы всего этого не было в их жизни.

Так Энистон могла бы выглядеть в 50
Так Энистон могла бы выглядеть в 50

Джулиан обратился к приложению Future Face, которое позволяет предсказать, как будет меняться лицо человека через пару десятилетий, и «состарил» фотографии голливудских красавиц, на которых тем тридцать лет.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Хирург, обрабатывая снимок Дженнифер Лопес, заметил, что сейчас у певицы отсутствуют выраженные для обычных женщин ее возраста признаки старения: «У нее нет ни гусиных лапок, ни мимических морщин, ни мешков под глазами. Скулы Дженнифер находятся на той же высоте, что и в молодости, а веки не провисают».

Дженнифер Лопес могла бы быть такой в 50
Дженнифер Лопес могла бы быть такой в 50

К слову, совсем недавно в Инстаграме случился настоящий бум: российские звезды тоже открыли для себя приложение, которое способно состаривать лица. 

Интересно, будут ли отечественные знаменитости выглядеть так же, как и на тех «старых» фото, спустя 20 лет?

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26 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @drjuliandesilva/Instagram, Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Хмм... к косметологу ... Косметолог у них живет, они как на работу к хирургу ходят, поэтому так и выглядят. Я бы тоже выглядела шикарно, была б у мене такая возможность. А без такой возможности, я хожу к косметологу и выгляжу просто хорошо!

  • Кейт Миддлтон больше всех повезло))) а в остальных случаях - лёгкий шок

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