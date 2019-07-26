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Пошла вразнос: с кем на «Жаре» отжигает Алена Шишкова

На фестивале «Жара» модель Алена Шишкова купается в мужском внимании. Сплетницы щебечут, что по возвращении в Москву сердце девушки может быть уже несвободно.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Недавно сменившая стиль Алена Шишкова, кажется, вознамерилась найти себе нового мужчину. По крайней мере, так говорят инсайдеры, наблюдавшие за моделью на музыкальном фестивале «Жара».

Гусейн Гасанов, Ольга Бузова, Алена Шишкова
Гусейн Гасанов, Ольга Бузова и Алена Шишкова

Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на анонимный источник пишет, что 26-летняя Шишкова неожиданно воспылала чувствами к 25-летнему блогеру Гусейну Гасанову. «Они летели вместе на звездном чартере. Говорят, что Гасанов поднял чуть ли не весь самолет, чтобы пересесть к Шишковой, весь полет они мило проболтали». Да и после приземления парочка не разлучилась.

В своем Инстаграме экс-возлюбленная Тимати опубликовала видео, на котором блогер помогает ей с багажом в аэропорту Баку. Соцсеть Шишковой запестрила совместными фотографиями с Гусейном, да и очевидцы рапортуют, что они мило обнимались во время концерта и везде ходили за ручку. 

Редакция Woman.ru обратилась к Гусейну за комментарием, но он отказался обсуждать свои отношения с Шишковой.

А потом Алена открыла для себя «мир других мужчин»: в ее Инстаграме появились совместные фотографии с 50-летним музыкантом Стаффано Ульссоном, которого все знают под творческим псевдонимом Bosson и по саундтреку к фильму «Мисс Конгениальность», а также с итальянским оперным певцом Алессандро Сафина, музыкантом Максом Барских и организатором фестиваля Эмином Агаларовым.

А ведь еще совсем недавно певец Олег Майами неистово намекал на то, что сделал предложение Шишковой. Не сложилось?

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26 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ktshna, @miamioleg_official, @missalena.92/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Олег Майами, Гусейн Гасанов, Эмин Агаларов

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Жалко ее, такая красивая, и мечется туда сюда. По поводу внешности- все хорошо, волосы отрастут( или нарастит), вес тоже набрать можно, филлеры рассосутся..просто обидно за нее, зачем она связалась с тимати, была молодая красивая беззаботная девчонка, такие перпективы были, самая популярная девушка инстаграма, могла устроиться не хуже Дели или хотя бы за местного олигарха. Видимо, глупенькая оказалась. Вон Решетова мертвой хваткой в тимана вцепилась, все терпела, и Симону, и Алису, и пренебрежение, и залетела типа "случайно", зато теперь в майями лухари жизнь ведет, от него теперь точно не отцепится

  • Ну, Слава Богу, бабоньки, видно, что это посерьёзке и до конца

  • Что с передними зубами у неё? Так сильно выпирают? Раньше ведь не было такого.

  • И кто тут кричал, что ее худоба - это фотошоп?

  • Что-то её на нерусских тянет))

  • На себя не похожа

  • Гость

    И кто тут кричал, что ее худоба - это фотошоп?

    Мы! А где вы ее видите без фильтров и фотошопа?

  • Почему на всех фото словно разные люди? Блонд с чёлкой не идёт - дёшево смотрится. На черно белом фото - это кто? Зачем она так отфотошопила нос?🤦‍♀️ Без подписи не узнала. Лукьянова номер 2🤢

  • Как же не идёт ей чёлка. В жизни не видела кого-то, кого бы так испортила причёска.

  • Алена превращается в клон Лободы... и это не комплимент

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