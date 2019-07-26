Пошла вразнос: с кем на «Жаре» отжигает Алена Шишкова

Недавно сменившая стиль Алена Шишкова, кажется, вознамерилась найти себе нового мужчину. По крайней мере, так говорят инсайдеры, наблюдавшие за моделью на музыкальном фестивале «Жара».
Телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на анонимный источник пишет, что 26-летняя Шишкова неожиданно воспылала чувствами к 25-летнему блогеру Гусейну Гасанову. «Они летели вместе на звездном чартере. Говорят, что Гасанов поднял чуть ли не весь самолет, чтобы пересесть к Шишковой, весь полет они мило проболтали». Да и после приземления парочка не разлучилась.
В своем Инстаграме экс-возлюбленная Тимати опубликовала видео, на котором блогер помогает ей с багажом в аэропорту Баку. Соцсеть Шишковой запестрила совместными фотографиями с Гусейном, да и очевидцы рапортуют, что они мило обнимались во время концерта и везде ходили за ручку.
А потом Алена открыла для себя «мир других мужчин»: в ее Инстаграме появились совместные фотографии с 50-летним музыкантом Стаффано Ульссоном, которого все знают под творческим псевдонимом Bosson и по саундтреку к фильму «Мисс Конгениальность», а также с итальянским оперным певцом Алессандро Сафина, музыкантом Максом Барских и организатором фестиваля Эмином Агаларовым.
А ведь еще совсем недавно певец Олег Майами неистово намекал на то, что сделал предложение Шишковой. Не сложилось?