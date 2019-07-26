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Властной рукой: на романтичном фото Алла Пугачева дала понять, что никуда не отпустит любимого Галкина

Инстаграм Максима Галкина — пример настоящей отцовской идиллии. Телеведущий то и дело выкладывает фотографии с детьми, а на днях порадовал поклонников новым романтическим снимком с супругой Аллой Пугачевой.

Многие не верили в искренность их чувств и называли этот союз «браком по расчету». Однако год за годом Алла Пугачева и Максим Галкин доказывают, что любви все возрасты покорны.

Влюбленные поженились в 2011-м, а спустя два года у них появились дети, близнецы Гарри и Лиза. Счастливый отец Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть забавные видео с перлами артистичной Лизы и серьезного Гарри.

Примерный семьянин не забывает и про жену: время от времени он публикует романтичные снимки с Аллой Борисовной. Вероятно, совместные кадры появлялись бы в Инстаграме Максима чаще, однако его супруга не любит фотографироваться.

Тем не менее 26 июля Пугачева сделала исключение. На новом снимке супруги отдыхают в огромном круглом кресле. Галкин улыбается, а Пугачева положила руку на его бедро. Довольно смелый жест!

  • Максим Галкин, Алла Пугачева
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    Первая встреча Максима Галкина и Аллы Пугачевой состоялась в 2001 году на фестивале «Славянский базар»
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Сам Максим подписал фото лаконично — поставил сердечко. Ответные прислали Светлана Лобода и Глюкоза. А Игорь Николаев сообщил, что уже скучает по звездной чете и передал привет Алле и малышам. 

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26 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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