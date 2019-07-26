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Алана Мамаева продает машину мужа, пока тот сидит в тюрьме

Вот уже много месяцев Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в заключении и не могут так же, как и прежде, обеспечивать свои семьи. Возможно, именно поэтому супруга Мамаева приняла решение продать автомобиль мужа. 
Павел Мамаев, Алана Мамаева
Алана и Павел Мамаевы

С ноября 2018-го фигуранты одного из самых скандальных дел последних лет Павел Мамаев и Александр Кокорин заключены под стражу. До начала июля они находились в СИЗО, а недавно были этапированы в одну из колоний Белгородской области. 

Судя по всему, спортсмены выйдут на волю уже через несколько месяцев — причем по решению суда первого освободят Мамаева, а вскоре и Кокорина. 

Все это время за судьбу футболистов переживают их жены. Супруга Александра, например, уже признавалась журналистам, что считает спортивную карьеру ее избранника оконченной. 

Кадр из микроблога Аланы Мамаевой
Кадр из микроблога Аланы Мамаевой

Что по поводу футбольного будущего мужа думает Алана Мамаева, пока остается неизвестным. Впрочем, судя по ее Инстаграму, молодая женщина уже сейчас испытывает некоторые финансовые проблемы — иначе для чего еще она решила продать дорогостоящий внедорожник своего мужа?

25 июля Алана опубликовала фото автомобиля  Mercedes AMG G63 с лаконичной подписью: «Продается». 

Мамаева не уточнила, сколько просит за автомобиль — хотя стартовая цена такой модели приблизительно равна 12 миллионам рублей. По информации портала Top News, на момент задержания футболиста на иномарку был наложен арест, и лишь через некоторое время его жена смогла забрать машину. 

  • Алана Мамаева
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    Алана Мамаева решила продать машину мужа, пока он отбывает тюремный срок
    Смотреть галерею

Портал сообщает, что автомобиль имеет немало проблем. В конце мая судебные приставы наложили ограничения на регистрационные действия в отношении автомобиля поэтому некоторое время (предположительно, пока Мамаев не выйдет из колонии) новый владелец не сможет оформить машину на себя. Кроме того, у «Мерседеса» был выявлен скрученный пробег. 

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26 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alana_mamaeva/Instagram
Теги

Павел Мамаев, Алана Мамаева, Александр Кокорин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Да, хоть я и не сильно интересуюсь светской хроникой, даже меня поразило ее заявление про то, какая она молодец, как правильно выбрала и зацепила мужчину, что ей не нужно в жизни будет ни дня работать. Вот так жизнь дураков учит.

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