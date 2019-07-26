Врачи запрещали Максиму Дадашеву заниматься боксом еще 10 лет назад

В Сети продолжают обсуждать обстоятельства смерти российского боксера Максима Дадашева. Как оказалось, мужчина и вовсе не должен был начинать профессиональную спортивную карьеру.

Максим Дадашев

23 июля не стало 28-летнего боксера Максима Дадашева. Спортсмен погиб спустя три дня после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в США.

Во время поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом Дадашев получил множество сильных ударов, которые в итоге стали причиной трагического исхода.

Пока ведется официальное расследование инцидента, портал «Комсомольская правда» решил пообщаться с близкими Максима, в том числе и с первым тренером Олегом Соколовым, во время сотрудничества с которым молодой человек получил звание мастера спорта международного класса.

Как оказалось, много лет назад Соколов отговаривал своего подопечного продолжать спортивную карьеру из-за состояния здоровья. В 18 лет Дадашев перенес серьезное заболевание, сильно влиявшее на его самочувствие — вирусный менингит.

«У мальчика проблемы с головой были. Он болел чудовищно. Когда снова решил заняться боксом, я ему сказал: ''Макс, ты чего творишь? Ты дерешься за счет своего здоровья''. А он отвечал: ''Нет, я не сдамся''. Сам себя уговаривал, боевой мужик был», — вспоминает тренер.

По словам наставника, Максим решил профессионально заниматься спортом, чтобы прокормить семью — отец и мать юноши всю жизнь были сильно стеснены в средствах.

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В 2015-м Дадашеву предложили боксировать в США. Ни минуты не думая, он согласился и улетел в другую страну, а скоро перевез жену и маленького сына. «Это мечта для каждого. В Америке за это платят деньги другие, узнаваемость другая. Ему этого хотелось. И для него это было оправданное решение», — рассказал корреспонденту друг детства Дадашева Алексей Мазур.