Врачи запрещали Максиму Дадашеву заниматься боксом еще 10 лет назад

23 июля не стало 28-летнего боксера Максима Дадашева. Спортсмен погиб спустя три дня после боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в США.
Пока ведется официальное расследование инцидента, портал «Комсомольская правда» решил пообщаться с близкими Максима, в том числе и с первым тренером Олегом Соколовым, во время сотрудничества с которым молодой человек получил звание мастера спорта международного класса.
Как оказалось, много лет назад Соколов отговаривал своего подопечного продолжать спортивную карьеру из-за состояния здоровья. В 18 лет Дадашев перенес серьезное заболевание, сильно влиявшее на его самочувствие — вирусный менингит.
По словам наставника, Максим решил профессионально заниматься спортом, чтобы прокормить семью — отец и мать юноши всю жизнь были сильно стеснены в средствах.
В 2015-м Дадашеву предложили боксировать в США. Ни минуты не думая, он согласился и улетел в другую страну, а скоро перевез жену и маленького сына. «Это мечта для каждого. В Америке за это платят деньги другие, узнаваемость другая. Ему этого хотелось. И для него это было оправданное решение», — рассказал корреспонденту друг детства Дадашева Алексей Мазур.