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«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе

Вот уже вторую неделю весь мир обсуждает столь скорый развод королевы красоты Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V. 26 июля молодая женщина сделала публичное заявление на тему сложившейся ситуации. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

17 июля малайзийские СМИ сообщили, что 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V развелся со своей женой, 26-летней Оксаной Воеводиной. Пара поженилась в ноябре прошлого года, а в конце мая 2019-го супруги стали родителями. 

С тех пор в Сети гадают, насколько достоверными сведениями могут обладать местные журналисты, которые питают не самые нежные чувства к россиянке. 

За последние дни появилось немало слухов на тему того, что происходит в семье экс-правителя и девушки. Так, друзья Воеводиной подтвердили ее развод с Мухаммадом V, назвав его инициатором расставания. А адвокат мужчины заявил, что «Мисс Москва» сама виновата в том, что осталась одна, ведь она изменяла мужу. 

Оксана Воеводина
 

С тех пор Оксана уже несколько раз как могла опровергала, что осталась одна. Сначала она публиковала в своем микроблоге трогательные признания в любви, посвященные супругу, а затем благодарила малазийцев за поддержку. 

27 июля молодая мама написала на своей странице в Инстаграме новый пост, посвященный громкому скандалу, в котором попыталась расставить все точки над i. 

«О разводе я узнала из новостей, сейчас нахожусь с сыном в России. Я не получала никаких повесток или уже вынесенных судебных решений. Мой муж — порядочный мусульманин, и он бы не стал так поступать у меня за спиной», — пишет Воеводина

  • Оксана Воеводина
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    Оксана Воеводина сделала публичное заявление касаемо своей личной жизни
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Знаменитость подчеркнула, что законы Ислама защищают права женщин, и попросила своих фолловеров не верить данным журналистов. Воеводина заявила, что будет бороться с нелестными сообщениями о себе и своей семье. «Я не буду подвергаться провокациям. За мной следит весь мир, и я не имею права опускать руки», — подытожила россиянка. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А где этот муж в таком случае?

  • Видимо что то с головой после родов, может послеродовая депрессия. Связь с реальностью потеряла

  • Одно то, что она в России уже обо всем говорит. У мусульманина жена забывает дорогу в родной дом, тем более с сыном. Угораздило же ее

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