Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов

В минувшую пятницу в Сети появилась информация о том, что 23 июля суд запретил 32-летнему Дмитрию Тарасову выезжать из России и арестовал его банковские счета. Причиной этому стала многолетняя тяжба футболиста с первой женой Оксаной, которая уже давно пытается добиться, чтобы мужчина начал исправно выплачивать алименты их 10-летней дочери Ангелине.
Пока в Сети обсуждали поступок футболиста, он летел в Россию с лечения в Италии и якобы не знал о происходящем. Сразу после прибытия в московский аэропорт Дмитрий снял видео-обращение, в котором опроверг слухи о проблемах.
Спортсмен признался, что не хотел открыто обсуждать разбирательства с экс-супругой, но молчать, когда в Сети обсуждают арест его счетов, он не мог.
Мужчина сообщил, что в ближайшее время отдаст бывшей жене сумму, обозначенную судом.
Кроме того, Дмитрий высказался о Сергее Жорине, благодаря которому общественность и узнала подробности дела. «Доверяйте первым лицам, а не клоунам», — кратко прокомментировал слова адвоката Тарасов.