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Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов

На днях СМИ сообщили, что из-за уклонения от уплаты алиментов суд запретил Дмитрию Тарасову выезжать за границу и арестовал его банковские счета. В скором времени футболист вышел на связь с поклонниками и рассказал, как на самом деле обстоят дела.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов с дочерью Ангелиной

В минувшую пятницу в Сети появилась информация о том, что 23 июля суд запретил 32-летнему Дмитрию Тарасову выезжать из России и арестовал его банковские счета. Причиной этому стала многолетняя тяжба футболиста с первой женой Оксаной, которая уже давно пытается добиться, чтобы мужчина начал исправно выплачивать алименты их 10-летней дочери Ангелине. 

По словам адвоката женщины Сергея Жорина, суд ограничил права Тарасова в связи с тем, что он так и не выплатил долг в установленный срок. 

Пока в Сети обсуждали поступок футболиста, он летел в Россию с лечения в Италии и якобы не знал о происходящем. Сразу после прибытия в московский аэропорт Дмитрий снял видео-обращение, в котором опроверг слухи о проблемах. 

Спортсмен признался, что не хотел открыто обсуждать разбирательства с экс-супругой, но молчать, когда в Сети обсуждают арест его счетов, он не мог. 

«Я шокирован новостями о том, что якобы скрываюсь и не плачу долги. Все это полная чушь! Я был на реабилитации и физически не мог сделать денежный перевод», — сказал в ролике Тарасов. 

Мужчина сообщил, что в ближайшее время отдаст бывшей жене сумму, обозначенную судом.

Кроме того, Дмитрий высказался о Сергее Жорине, благодаря которому общественность и узнала подробности дела. «Доверяйте первым лицам, а не клоунам», — кратко прокомментировал слова адвоката Тарасов. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Клоунам? Это он про кого?

  • Очень приятный он в динамике. Держись, Дима)

  • Очень приятный Дима в динамике

  • А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?

  • Мой пост наверно не пропустили. Дима сказал, что причина развода с Олей- инстаграм. А теперь сам выкладывает каждый вздох малой в инстаграм. Логики нет.

  • клоуны то как раз они с Коко

  • Кажется в наше время уже перевод можно сделать силой мысли, столько возможностей вокруг, карты банки платежной системы, что угодно...

  • Ой , Димочка , если сам .... " футболист " ну спроси кого нибудь поумнее как надо - .Мужчина сообщил, что в ближайшее время отдаст бывшей жене сумму, обозначенную судом....... Эта фраза выдала тебя с головой . Значит есть и долг и суд , соответственно арест......Охохо , бедолагаИсточник: http://www.woman.ru/stars/events/article/230903/© Woman.ru

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