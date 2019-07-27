Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов

На днях СМИ сообщили, что из-за уклонения от уплаты алиментов суд запретил Дмитрию Тарасову выезжать за границу и арестовал его банковские счета. В скором времени футболист вышел на связь с поклонниками и рассказал, как на самом деле обстоят дела.

Дмитрий Тарасов с дочерью Ангелиной

В минувшую пятницу в Сети появилась информация о том, что 23 июля суд запретил 32-летнему Дмитрию Тарасову выезжать из России и арестовал его банковские счета. Причиной этому стала многолетняя тяжба футболиста с первой женой Оксаной, которая уже давно пытается добиться, чтобы мужчина начал исправно выплачивать алименты их 10-летней дочери Ангелине.

По словам адвоката женщины Сергея Жорина, суд ограничил права Тарасова в связи с тем, что он так и не выплатил долг в установленный срок.

Пока в Сети обсуждали поступок футболиста, он летел в Россию с лечения в Италии и якобы не знал о происходящем. Сразу после прибытия в московский аэропорт Дмитрий снял видео-обращение, в котором опроверг слухи о проблемах.

Спортсмен признался, что не хотел открыто обсуждать разбирательства с экс-супругой, но молчать, когда в Сети обсуждают арест его счетов, он не мог.

«Я шокирован новостями о том, что якобы скрываюсь и не плачу долги. Все это полная чушь! Я был на реабилитации и физически не мог сделать денежный перевод», — сказал в ролике Тарасов.

Мужчина сообщил, что в ближайшее время отдаст бывшей жене сумму, обозначенную судом.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов высказался о наличии проблем из-за неуплаты алиментов

Кроме того, Дмитрий высказался о Сергее Жорине, благодаря которому общественность и узнала подробности дела. «Доверяйте первым лицам, а не клоунам», — кратко прокомментировал слова адвоката Тарасов.