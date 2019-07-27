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Анита Цой вышла на связь с поклонниками и объяснила, почему ей вызывали скорую на фестивале «Жара»

Вечером 26 июля в вип-зону музыкального фестиваля «Жара» приехала скорая помощь. Как оказалось, Аните Цой потребовалась срочная госпитализация. 
Николай Басков, Анита Цой
Николай Басков и Анита Цой на фестивале «Жара»

26 июля во время очередного концерта в рамках фестиваля «Жара» на территории мероприятия появилась скорая помощь. Медики госпитализировали 48-летнюю Аниту Цой. 

Как стало известно позднее, певица сильно повредила палец на ноге, споткнувшись о ступеньку на лестнице сразу после прохода по красной дорожке. 

Окружающие сообщали, что менеджер артистки снимал на видео, как Аните оказывают медицинскую помощь. Сначала многие подумали, что это делалось для привлечения внимания к знаменитости. 

Чуть позже на связь с фолловерами вышла сама Цой, чтобы рассказать о полученной травме, а также объяснить, зачем ее снимал подчиненный. 

«Мы решили сделать видео для врачей и показать им, что было до больницы, чтобы они поставили правильный диагноз и помогли мне скорее встать на ноги», — сказала в ролике певица. 

В конце своего обращения Анита показала кадры, сделанные ее менеджером на мероприятии и в стенах больницы. Как оказалось, артистка лишилась ногтя на большом пальце левой ноги. Из-за этого она пока не может ходить без посторонней помощи. 

  • Анита Цой
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    Анита Цой повредила ногу после выхода на красную дорожку фестиваля «Жара»
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Корреспонденты «Комсомольской правды» связались с медиками, оказавшими помощь певице, чтобы узнать их прогнозы. По словам врачей, рана у Цой будет заживать примерно три недели, и все это время она будет хромать. Затем еще три-четыре месяца у нее будет отрастать новый ноготь. Несмотря на не самые благоприятные прогнозы, Анита пока не отказалась от выступления на «Жаре» — сегодня вечером она постарается выйти на сцену. 

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27 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @anitatsoy/Instagram
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Анита Цой

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