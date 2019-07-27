Анита Цой вышла на связь с поклонниками и объяснила, почему ей вызывали скорую на фестивале «Жара»

26 июля во время очередного концерта в рамках фестиваля «Жара» на территории мероприятия появилась скорая помощь. Медики госпитализировали 48-летнюю Аниту Цой.
Окружающие сообщали, что менеджер артистки снимал на видео, как Аните оказывают медицинскую помощь. Сначала многие подумали, что это делалось для привлечения внимания к знаменитости.
Чуть позже на связь с фолловерами вышла сама Цой, чтобы рассказать о полученной травме, а также объяснить, зачем ее снимал подчиненный.
В конце своего обращения Анита показала кадры, сделанные ее менеджером на мероприятии и в стенах больницы. Как оказалось, артистка лишилась ногтя на большом пальце левой ноги. Из-за этого она пока не может ходить без посторонней помощи.
Корреспонденты «Комсомольской правды» связались с медиками, оказавшими помощь певице, чтобы узнать их прогнозы. По словам врачей, рана у Цой будет заживать примерно три недели, и все это время она будет хромать. Затем еще три-четыре месяца у нее будет отрастать новый ноготь. Несмотря на не самые благоприятные прогнозы, Анита пока не отказалась от выступления на «Жаре» — сегодня вечером она постарается выйти на сцену.