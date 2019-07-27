Сломавшая позвоночник фристайлистка Мария Комиссарова рассказала о пережитом аборте

Совсем скоро Мария Комиссарова родит второго малыша. Однако на днях бывшая спортсменка неожиданно призналась, что могла бы быть мамой еще одного ребенка...

Мария Комиссарова

Зимой 28-летняя Мария Комиссарова призналась, что скоро станет мамой во второй раз. Тогда девушка находилась на раннем сроке беременности. Предположительно, в начале августа она родит дочь.

Напомним, ранее Мария выступала за сборную России по фристайлу, но в 2014-м получила серьезную травму на тренировке перед Олимпиадой в Сочи, после которой перестала ходить.

Девушка мечтала выступить на соревнованиях — тогда карьера для нее была превыше всего. На днях Мария с горечью рассказала, что незадолго до соревнований она сделала аборт.

Мария Комиссарова (архивное фото)

Как оказалось, летом 2012-го Комиссарова стала встречаться со своим будущим мужем, коллегой по команде Алексеем Чаадаевым. Несмотря на постоянные сборы и тренировки, отношения между парой развивались стремительно — вскоре она узнала, что беременна.

«Мы решили рассказать доктору команды и психологу и спросить, что нам делать. Все-таки начало сезона, чемпионат мира не за горами, Олимпиада и прочие соревнования, а я лидер команды и уже 15 лет в спорте...» — вспоминает Мария (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Специалисты не стали принимать решение за возлюбленных и посоветовали им посетить гинеколога. Там-то спортсмены и узнали, что им все же лучше не становиться родителями. «Врач сразу посоветовала прервать беременность, ведь мы оба пили антибиотики и болели хламидиозом (инфекционное половое заболевание — прим. Woman.ru). Это могло негативно сказаться на плоде. По результатам анализа, у меня было всего 5 недель срока, и мы решились на медикаментозный аборт», — пишет бывшая спортсменка.

1 2 3 ... 10 Через пару недель Мария Комиссарова родит второго ребенка

Марии сложно вспоминать о случившемся, но она захотела выговориться об этом публично, чтобы наконец раскаяться и пережить это событие. «Спустя время я очень жалела и ненавидела себя. Быть может, моя травма — это своего рода наказание. Не знаю, как бы сложилась жизнь, если бы тогда я все сделала по-другому», — считает молодая мама.