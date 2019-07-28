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Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии

На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины. 
Алина Топалова, Влад Топалов
Алина и Влад Топаловы

Пару недель назад стало известно, что в скором времени Алина Топалова должна выйти замуж за своего возлюбленного, эстонского бизнесмена Томаса Несона. 

Влюбленные обручились еще в марте 2018-го, а в скором времени они впервые станут родителями. 

Ходили слухи, что Алина хотела узаконить отношения с избранником еще прошлой осенью — в тот же день, что и ее брат с Региной Тодоренко. Впрочем, тогда по ряду причин они решили перенести торжество на более поздний срок. 

Судя по всему, Топалова и Несон поженились 27 июля! Жених и невеста не публиковали фото с церемонии бракосочетания — вместо них это сделали их родные и близкие. 

«Мое сокровище! Я не верю своим глазам и ушам. Я в Таллине, прилетел выдавать тебя замуж. Что происходит? У тебя теперь новый старший, главный мужчина твоей жизни!» — написал в своем микроблоге Влад Топалов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Регина Тодоренко присоединилась к поздравлениям. Впрочем, по неизвестным причинам телеведущая не приехала на свадьбу родственницы, оставшись с маленьким сыном в Москве. 

В Сети нет почти кадров с прошедшего торжества. Судя по всему, влюбленные решили устроить небольшой праздник для самых близких. Сначала они узаконили отношения в одном из ЗАГСов Таллина, а затем отправились в ресторан. 

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28 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Влад Топалов, Алина Топалова, Регина Тодоренко

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • а что Пярну манте такое пустое? в этом ЗАКСе почти весь Таллинн женится

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