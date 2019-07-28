Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии

На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.

Алина и Влад Топаловы

Пару недель назад стало известно, что в скором времени Алина Топалова должна выйти замуж за своего возлюбленного, эстонского бизнесмена Томаса Несона.

Влюбленные обручились еще в марте 2018-го, а в скором времени они впервые станут родителями.

Ходили слухи, что Алина хотела узаконить отношения с избранником еще прошлой осенью — в тот же день, что и ее брат с Региной Тодоренко. Впрочем, тогда по ряду причин они решили перенести торжество на более поздний срок.

Судя по всему, Топалова и Несон поженились 27 июля! Жених и невеста не публиковали фото с церемонии бракосочетания — вместо них это сделали их родные и близкие.

«Мое сокровище! Я не верю своим глазам и ушам. Я в Таллине, прилетел выдавать тебя замуж. Что происходит? У тебя теперь новый старший, главный мужчина твоей жизни!» — написал в своем микроблоге Влад Топалов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Регина Тодоренко присоединилась к поздравлениям. Впрочем, по неизвестным причинам телеведущая не приехала на свадьбу родственницы, оставшись с маленьким сыном в Москве.

1 2 3 ... 10 27 июля младшая сестра Влада Топалова вышла замуж

В Сети нет почти кадров с прошедшего торжества. Судя по всему, влюбленные решили устроить небольшой праздник для самых близких. Сначала они узаконили отношения в одном из ЗАГСов Таллина, а затем отправились в ресторан.