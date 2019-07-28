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Еще одна королевская свадьба: внук Грейс Келли женился на давней возлюбленной

На днях в Монако отгремело пышное торжество! Старший сын принцессы Стефании Луи Дюкре женился на давней возлюбленной Мари Шевалье. 
Луи Дюкре и Мари Шевалье
Луи Дюкре и Мари Шевалье

Спустя два месяца после свадьбы Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама королевская семья Монако празднует еще одно радостное событие! Луи Дюкре женился на своей возлюбленной Мари Шевалье. 

Свадьба 26-летнего сына принцессы Монако Стефании была длилась два дня. 

В пятницу прошла гражданская церемония во дворце принца Монако, а вчера влюбленные обвенчались в Соборе Святого Николая, где в 1956-м скрепили свой союз принц Ренье III и Грейс Келли. 

«Я был очень привязан к своему деду (Ренье умер в 2005 — прим. Woman.ru). Если бы он был жив, он бы обязательно был здесь со мной. Вот почему мы выбрали именно этот собор — это единственный способ почувствовать, что дедушка рядом с нами», — приводит слова молодого человека издание People. 

Предложение своей возлюбленной Дюкре сделал еще в прошлом году. Во время их путешествия по Вьетнаму наследник престола, как и полагается, опустился на одно колено и попросил возлюбленную стать его женой. 

Луи и Мари знают друг друга еще со времен учебы в колледже.

По словам пары, они полюбили друг друга с первого взгляда. Недавно молодые люди отметили 7 лет с начала своих отношений. 

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    На днях старший сын принцессы Монако Стефании Луи Дюкре женился на Мари Шевалье
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Судя по различным интервью, на данный момент молодожены не планируют заводить детей — им вполне хватает забот о собаке, которую они купили в прошлом году. Пока пара намерена сосредоточиться на карьере: Луи работает тренером футбольной команды Монако, а Мари — ивент-менеджером в одном из местных отелей. 

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28 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @louisducruet, @tatiana_andrea_casiraghi, @mariehoachevallier, @unitedkingdomroyalty/Instagram
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Грейс Келли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он принц, женится на той, кого любит, а не ради денег или связей... Счастья им!

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