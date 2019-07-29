СМИ: Наталья Фриске разводится с мужем

На днях стало известно, что спустя 6 счастливых лет любви разводятся Наталья Фриске и Сергей Вшивков. Друзья семьи рассказали, что послужило причиной разрыва.

33-летняя Наталья Фриске нечасто балует поклонников своим творчеством: одно время певица гастролировала и давала концерты, как и ее старшая сестра, однако теперь возвращаться на эстраду не хочет. Несмотря на спокойную и размеренную жизнь экс-артистки с супругом Сергеем Вшивковым — без ярких сценических образов и новых хитов — поклонники продолжают поддерживать Наталью и пристально следят за ее жизнью.



Именно фолловеры Фриске первыми заподозрили, что в личной жизни знаменитости что-то не так: если раньше Наталья и Сергей постоянно публиковали в своих соцсетях совместные снимки, то год назад все изменилось. По мнению поклонников, именно в тот момент между супругами пробежала кошка — и все последующее время они безуспешно пытались сохранить отношения.

Многие подписчики Натальи до последнего верили в силу любви и надеялись, что паре удастся сохранить свой союз. Однако 29 июля в Сеть просочилась информация, что Фриске и Вшившков подали документы на развод. По сообщению журнала StarHit, причиной стала угасшая страсть и постоянные конфликты в семье.



Близкие друзья супругов без утайки рассказали, что происходит между Натальей и Сергеем. «Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все, они ссорились, а потом мирились. В 2018-м открыли совместный бизнес — кафе на Шри-Ланке — и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам. В итоге ребята решили поставить точку», — поделились источники.

1 2 3 ... 10 Наталья Фриске и Сергей Вшивков поженились 16 августа 2013-го

Известно, что документы на развод были поданы в Перовский ЗАГС. Предполагается, что Наталья и Сергей не имеют друг к другу претензий и разойдутся без скандалов и лишних эмоций. По сообщениям инсайдеров, Вшивков уже переехал из апартаментов Фриске в собственную квартиру и вернулся в МЧС, в котором работал долгие годы до переезда на Шри-Ланку.



«Наташа и Сережа настроены оптимистично. Просто это решение не одного дня, и теперь каждый пойдет своей дорогой», — рассказала подруга пары.

