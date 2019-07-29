Виктория Лопырева рассказала, что ценит в Игоре Булатове превыше всего, и раскрыла секрет успешных отношений

Виктория Лопырева поделилась со своими поклонниками, что, по ее мнению, в первую очередь способствует созданию успешных отношений и чем ей так полюбился Игорь Булатов.

Каникулы в Греции именинница Виктория Лопырева провела с шиком: трехдневная вечеринка на острове, флешмоб в коронах, смех и непрекращающийся праздник. Не забывала эффектная блондинка и про своего избранника. На днях знаменитость выложила в Инстаграме романтичное видео, в котором призналась, за что же так ценит Игоря Булатова.

Вечером 28 июля Виктория вместе с возлюбленным и близкими друзьями ужинала на берегу Эгейского моря. Там телеведущая записала инстаграм-историю и поделилась с фолловерами своими мыслями о счастье в паре. «Чувство юмора у обоих в паре — ключ к успеху в отношениях. Круто, когда любимый мужчина — лучший друг», — заявила Лопырева.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева устроила роскошный праздник в Греции по случаю своего 36-летия

Напомним, что Виктория и Игорь, хоть и любят друг друга, но со свадьбой пока не торопятся. Сама телеведущая уверена, что штамп в паспорте ничего не меняет в отношениях, однако поклонники неоднозначно отнеслись к такому заявлению. Как бы то ни было, Виктория и Игорь наслаждаются совместным отдыхом и не скупятся на трогательные признания в любви.