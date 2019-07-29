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Виктория Лопырева рассказала, что ценит в Игоре Булатове превыше всего, и раскрыла секрет успешных отношений

Виктория Лопырева поделилась со своими поклонниками, что, по ее мнению, в первую очередь способствует созданию успешных отношений и чем ей так полюбился Игорь Булатов.

Каникулы в Греции именинница Виктория Лопырева провела с шиком: трехдневная вечеринка на острове, флешмоб в коронах, смех и непрекращающийся праздник. Не забывала эффектная блондинка и про своего избранника. На днях знаменитость выложила в Инстаграме романтичное видео, в котором призналась, за что же так ценит Игоря Булатова.

Вечером 28 июля Виктория вместе с возлюбленным и близкими друзьями ужинала на берегу Эгейского моря. Там телеведущая записала инстаграм-историю и поделилась с фолловерами своими мыслями о счастье в паре. «Чувство юмора у обоих в паре — ключ к успеху в отношениях. Круто, когда любимый мужчина — лучший друг», — заявила Лопырева.

  • Виктория Лопырева
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    Виктория Лопырева устроила роскошный праздник в Греции по случаю своего 36-летия
    Смотреть галерею

Напомним, что Виктория и Игорь, хоть и любят друг друга, но со свадьбой пока не торопятся. Сама телеведущая уверена, что штамп в паспорте ничего не меняет в отношениях, однако поклонники неоднозначно отнеслись к такому заявлению. Как бы то ни было, Виктория и Игорь наслаждаются совместным отдыхом и не скупятся на трогательные признания в любви.

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29 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Успешных? Сделать ребенка одной, пока беременна другая и это успешные отношения? Родить ребенка вне брака это должно служить примером успешных отношений? Ну ну. Не надо мне такого, спасибо.

  • мы не торопимся потому что Тата не выпнула его с треском, суды тоси боси тебе нервы еще помотают Ихххарь. Готовься

  • Я думала она в Игоряше верность ценит)))) И скромность

  • Такая отчаянная показуха

  • Конечно, я не на её стороне. Поступила некрасиво, увела из семьи и все такое. Но вдруг они и правда счастливы. Бывает и такое. Назло всем проживут сто лет вместе. Насчёт брака я ей верю А зачем он им? Уже красивой лав стори не получилось, у него дети. Да и Вика не совсем дура, должна понимать, что может и на месте жены Игоря оказаться. Человек он ненадежный.

  • Помню, Боня все писала про успешные отношения, когда делала вид, что у них с Алексом любофф. Советы давала, все такое... Ну и приплыла к тому, что всем, у кого есть мозги, было очевидно с самого начала их лавстори. А Алекс-то свободный мужчинка , не обремененный прошлым браком с детьми, и то срулил. А тут успешные отношения максимум на год, пока бабло, украденное у тестя не кончится.

  • По 15 одних и тех же статей в день под разными заголовками.

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