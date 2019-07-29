Инсайдеры: Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради молодой актрисы

Как сообщает пресса, 30-летний Александр Петров ушел от своей 27-летней невесты Ирины Старшенбаум к молодой актрисе Стасе Милославской.

Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Одна из самых романтичных пар российского кинематографа — Александр Петров и Ирина Старшенбаум — рассталась спустя четыре года отношений. Говорят, что Петров ушел от возлюбленной к коллеге по цеху — 24-летней актрисе Стасе Милославской.

Петров и Старшенбаум начали встречаться во время съемок совместного проекта «Притяжение» Федора Бондарчука, хотя познакомились немного раньше: Александр тогда играл в «Полицейском с Рублевки», Ирина — в «Крыше мира». Так получилось, что съемочные площадки сералов оказались рядом.

Петров вспоминал о первой встрече со Старшенбаум: «В этот момент ты еще не понимаешь, не можешь объяснить, что происходит, но уже что-то щелкнуло, ты ясно это чувствуешь — бах! Внутреннее чутье подсказывало, что такого со мной еще не было». В 2017-м актеры объявили о помолвке, но со свадьбой не спешили. Видимо, решение было правильным.

Стася Милославская

Со Стасей Милославской Петров познакомился тоже на съемках — актеры были заняты в проекте «Стрельцов». Александр играл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, Стася — его жену Аллу. Актер увлекся своей коллегой по цеху, да так сильно, что расстался со Старшенбаум. Как рассказали Woman.ru инсайдеры, это произошло еще несколько месяцев назад, до того, как Петров начал готовиться к заключительным спектаклям #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ.

Это, к слову, уже не первый случай, когда Петров бросает одну ради другой. Еще в школе Александр начал встречаться с Дарьей Емельяновой (девушка училась в 10 классе, а будущий актер — в девятом).

Александр Петров и Дарья Емельянова

Возлюбленные всегда были вместе и даже поступили в один институт в их родном городе Переславль-Залесский. Потом Петров перевелся в ГИТИС, а Даша вслед за ним переехала в Москву и стала работать визажистом. Они встречались целых 10 лет.

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Говорят, что к Старшенбаум Александр ушел именно от Дарьи. Неудивительно, что сейчас девушка и слышать не хочет про Петрова — он ее, очевидно, очень обидел.